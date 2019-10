Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului la San marcata la Sebeș de voluntarii Crucii Roșii: „Fundița umana” roz formata de elevi și profesori in curtea Colegiului Național „Lucian Blaga” Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului la San marcata la Sebeș de voluntarii Crucii…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a subliniat, miercuri, cu ocazia Zilei Mondiale a Farmacistului, ca aceasta profesie este una nobila, la fel ca si a medicului, cele doua completandu-se reciproc in beneficiul pacientului, informeaza AGERPRES . “25 septembrie este Ziua Mondiala a Farmacistului, un…

- Mii de oameni au strans gunoiul in Asia, sambata, in cadrul Zilei Mondiale a Curateniei, a doua zi dupa un protest pentru clima care a reunit peste patru milioane de tineri in intreaga lume, transmite AFP. Aceasta operatiune la scara globala de curatare a strazilor, plajelor sau malurilor raurilor poluate…

- La sediul Directiei de Sanatate Neamt au fost convocati marti, 17 septembrie, asistentii medicali comunitari pentru a participa la marcarea Zilei Mondiale a Sigurantei Pacientului. „Evenimentele adverse asociate asistentei medicale reprezinta o problema de sanatate la nivel mondial, avertizeaza OMS,…

- Mai multe obiective din Romania, printre care se afla Cetatea de Scaun a Sucevei, vor fi luminate in portocaliu, diseara, cu ocazia Zilei Mondiale pentru Siguranța Pacientului. Conform Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate, nuanța portocaliu a fost desemnata de Organizația Mondiala…

- In judetul Teleorman, cu ocazia Zilei Mondiale pentru Siguranța Pacientului ( ZMSP) 2019 se vor organiza urmatoarele actiuni: intalniri cu profesioniștii din sanatate (medici și asistenti medicali), tiparirea și distribuirea materialelor informative in mediile sociale și in unitațile medicale, intalniri…

- Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, in parteneriat cu Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, va lansa marti, de Ziua Mondiala a Sigurantei Pacientului, o campanie care isi propune sa mobilizeze pacientii, personalul din domeniul…

- Simbolul galben cu fata zambitoare a fost creat in 1963, in Worcester, Massachussetts, cand designer-ului grafic Harvey Ball i-a fost cerut de conducerea unei firma sa produca o forma de a imbunatati moralul angajatilor sai. Daca e sa ne luam dupa relatarea povestii, lui Ball i-au fost necesare 10 minute…