- Evenimentul Dj Snoopadelic pe care Snoop Dogg il avea programat pentru 29 august, la Arenele Romane din Bucuresti, a fost inlocuit - „din motive independente” de organizatori - cu un concert aniversar live pe care rapperul il va sustine in 2019 in Capitala, scrie news.ro.Organizatorii Phoenix…

- Atunci cand sim:i nevoia de o gustare savuroasE "i sEnEtoasE, caju este mai mult decat ideal! }l po:i combina cu fructe uscate, nuci, semin:e "i chiar migdale. Ce poate fi mai bun decat o gustare cu beneficii pentru sEnEtate.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la lucrarile Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, ca, in opinia sa, Uniunea Europeana duce o politica "primitiva" fata de Rusia, potrivit Agerpres. Premierul maghiar sustine ca, in afara Poloniei si a tarilor baltice, restul statelor UE ar trebui…

- Cu siguranta cunoasteti proprietatile ceaiului de ghimbir. Chinezii si indienii consumau ghimbirul sub forma de tonic , inca din cele mai vechi timpuri. Acum 2000 de ani, ghimibirul era una dintre cele mai importante marfuri in comertul dintre India si Imperiul Roman. Ghimbirul este principala planta…

- Michael Buble, care in urma cu mai bine de un an de zile a trecut prin momente dificile cand fiul lui cel mare a fost diagnosticat cu o boala grava, are motive de bucurie. Soția lui, Luisana Lopilato, e din nou insarcinata și ii va darui o fetița in trei saptamani.

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca nu exista motive de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. "A incalcat Constitutia si decizia Curtii presedintele, astazi, 26 iunie? Nu exista motiv de suspendare. Si saptamana trecuta am spus, si acum doua saptamani, va spun…