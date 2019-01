Sa-i citesti copilului nu este o joaca, ci este un element definitoriu in dezvoltarea lui. Copiii carora li se citeste zilnic sunt mai pregatiti pentru scoala, vor invata mai repede si mai bine. In plus, ritualul citirii le va dezvolta apetitul pentru citit si va creste legatura dintre parinte si copil.

Cititul povestii de seara iipe copii pentru somn

Dupa haosul de zi cu zi din viata copiilor, cititul de seara ii linisteste si ii pregateste pentru somn. Cu cat exersezi mai mult acest ritual, cu atat copilul va adormi mai repede, instalandu-se rutina. Ritualul cititului…