Stiri pe aceeasi tema

- O cursa Lufthansa pe ruta Munchen-Chisinau a fost anulata vineri, 9 martie, din cauza unor defectiuni tehnice la avion. Administratia Aeroportului International Chisinau mentioneaza ca la o ora si 45 de minute dupa decizia de a se intoarce, nava a aterizat in siguranta pe aeroportul din Munchen, transmite…

- Despre cei nascuți in zodia Varsator se spune ca sunt persoane deștepte, raționale și niște prieteni foarte buni. Iata 15 motive oferite de publicația Para Los Curiosos, care te vor convinge ca merita sa ai alaturi un varsator, pe care sa-l iubești și sa-l prețuiești.

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a desfasurat miercuri o dezbatere publica privind pretul si tarifele la gazele naturale, livrate consumatorilor in 2018. Potrivit reprezentantilor ANRE, exista posibilitati de reducere a tarifului la gazele naturale pentru consumatorii finali cu 20,3%,…

- Iti dam motive excelente: te ajuta sa slabesti, te revigoreaza si te calmeaza. Iata cum. Ardeii picanti, rozmarinul, tumericul, scortisoara, oregano... toate aceste condimente nu doar iti parfumeaza si iti imbunatatesc gustul felurilor de mincare, ci au si numeroase efecte benefice asupra sanatatii…

- Ah, kilogramele astea, bata-le vina. Dau multe dureri de cap femeilor, mai ales. De multe ori, organismul nostru nu lupta eficient impotriva lor și așa ajung ele sa fie dușmanii noștri. Prin urmare, trebuie sa le venim de hac intr-un mod eficient. O bautura minune accelereaza organismul și lupta in…

- Incercarea noastra de a face un survol peste Pietricica, ca sa coboram in picaj peste primarie a fost cam ca procedura de revocare a Codruței, adica un fas. Cum noi nu avem antigel in instalație, simpla scoatere a ciocului in cruda realitate de pe Cuejdi s-a dovedit un episod de sport extreme, asemanator…

- Elena Basescu se pregateste sa devina mama pentru a treia oara. Cu toate ca a primit cu mare bucurie venirea pe lume a celui de-al treilea copil, fiica cea mica a lui Traian Basescu are motive serioase de ingrijoare in privinta modului in care va naste.

- Florin Bratu (38 de ani) urmeaza sa devina noul antrenor al lui Dinamo, echipa care a ratat prezența in play-off dupa infrangerea de la Giurgiu, 0-2. Este prima aventura importanta din cariera de antrenor a lui Bratu, care le-a mai pregatit pana acum pe Dinamo II, CS Tunari, echipa U19 a lui Dinamo,…

- Valul de are polar anunțat in urmatoarea perioada a determinat o creștere cu pana la 50% la gazele naturale pe cele mai mari piețe din Europa și au scos la iveala opțiunile reduse de furnizare in regiune și stocurile reduse.

- Noua forma a proiectului legii privind autoritatea politistului, rezultata in urma consultarilor din ultimele patru luni, a fost aprobat, joi, de Guvern. Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a tinut sa precizeze ca ”modificarile propuse prin acest proiect de lege nu au incidenta asupra…

- Cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, OMV Petrom, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra. Printre variantele luate in calcul se numara inclusiv exportul. Mariana Gheorghe, directorul general al grupului, a declarat miercuri…

- Comisia juridica a Senatului a dat marti raport favorabil pentru propunerea legisaltiva a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei. "Pentru ca, atat prin cadrul normativ…

- Romania vrea sa devina parte dintr-un al doilea mare proiect de alimentare cu gaze din Europa. Este vorba despre coridorul sudic, care aduce gazele din Marea Caspica in Europa prin Azerbaidjan, Georgia si Turcia, ...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- „Asta cu revocarea constat ca e o preocupare intensa in spatiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe care eu nu le cunosc si le cunoaste ministrul Justitiei. In acest caz, domnul ministru al Justitiei ar veni extrem de bine documentat daca ar face o…

- Chiar daca sunt fructele cele mai consumate in sezonul rece, portocalele nu ar trebui sa-ti lipseasca din dieta in niciun anotimp. Ele sunt surse excelente de vitamina C si alti antioxidanti, foarte buni pentru sanatate. Iata care sunt principalele 8 beneficii pe care le au portocalele asupra sanatatii:

- PNL saluta faptul ca unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au fost declarate neconstitutionale, liberalii intentionand ca sesizeze Curtea Constitutionala si in legatura cu alte articole din cele trei…

- Unul dintre cele mai bune trucuri atunci cand vine vorba de silueta ta este sa ai grija la lichidele pe care le consumi. Și aici ne referim bineințeles și la cantitatea de cafea consumata. Limiteaza-te la o simpla ceașca dimineața, eventual fara lapte și zahar. Evita pe cat posibil bauturile…

- Redeventele platite pentru gaze vor fi calculate dupa cotatiile de la Viena Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a emis astazi ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase în România va tine cont de cotatiile de la bursa de la Viena. În…

- Intr-unul dintre sfarșiturile de saptamana trecute, Spitalul Județean de Urgența Slobozia a intrat in zona crepusculara. Falia atemporala s-a deschis dupa ce firul scurt s-a inroșit instantaneu, managerul Mariana Iancu a declanșat Codul Rogvaiv de intervenție medicala la nivel inalt, șoferul a fost…

- Portofoliile de actiuni ale investitorilor au suferit corectii usturatoare in ultimele doua zile, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) nefiind o exceptie, cu un minus de 3,1% saptamana aceasta. Trecand un moment peste obisnuitele titluri care anunta panica, dar si peste explicatiile date de analisti si…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI.

- Bautura preferata a oamenilor din intreaga lume este bogata in antioxidanți, vitamine și proprietați antioxidante, care-i redau parului și pielii stralucirea. Iata la ce poți folosi șampania in rutina de infrumusețare: Masca exfolianta Șampania conține bule de dioxid de carbon in ea, iar…

- HOROSCOP 1 februarie 2018 BERBEC In orice colectiv, cineva trebuie sa-si asume rolul de lider pentru ca are ceva mai mult curaj. De data aceasta tu ai putea fi omul potrivit pentru a trasa directia. Toti iti vor recunoaste valoarea, superioritatea si autoritatea si te simti bine in aceasta…

- Ozana Barabancea a vorbit deschis despre problemele pe care le-a intampinat dupa ce a slabit 40 de kilograme. Artista si-a facut operatie de micsorare a stomacului anul trecut si s-a transformat spectaculos.

- Anton Anton, propus la Ministerul Energiei, considera ca nu trebuie deschisa complet piata pentru gazele din Marea Neagra. "Gazele din Marea Neagra- sigur trebuie sa ne ocupam de ele, sa le exploaam. Nu sunt adeptul unui monopol, dar nici nu cred ca trebuie sa deschidem complet piata si sa dam in Europa…

- Sfecla roșie conține numeroși compuși benefici pentru sanatate. Cei care au stomacul sanatos și nu sufera de disfuncții intestinale, precum colon iritabil, sau afecțiuni ale pancreasului, pot consuma sfecla roșie atât cruda cât și fiarta.

- In general, barbații spun ca e imposibil de trait cu o femeie. Ca e cicalitoare și enervanta. Cea mai stresanta... specie cu care barbatul poate trai! : ) DAR! Exista cateva aspecte care arata ca un barbat poate invața lucruri de la o femeie. Cum ar fi: sa invețe sa traiasca mai mult și, mai ales, mai…

- Razvan și Dani și-au facut planuri pentru pensie. Prieteni de cand invațau sa zica “rau, rațușca, ramurica” – adica de pe la doi ani și jumatate, ne-a lamurit Razvan -, prezentatorii emisiunii matinale de la Antena 1 au acum, la 37 de ani, peste 34 de cand sunt nedesparțiți și vor ca anii batraneții…

- Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor Parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata intr-un raport publicat, joi, de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al…

- Filosoful Mihai Sora a reacționat in stilu-i caracteristic, dupa demisia prim-ministrului Mihai Tudose. „Buna dimineața, copii ! Ultima data, am spus ca mi-aș dori un Premier din specia homo sapiens. Lumea a ras, crezand pesemne ca ma gandesc la Einstein sau la Fat-Frumos. Intre timp, am devenit realist:…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale anunta ca s-a autosesizat pe cazul copilului decedat in circumstante necunoscute la Soroca. Conducerea institutiei informeaza ca, potrivit rezultatelor preventive ale examinarii medico-legale a cadavrului, s-a stabilit diagnosticul de „Sindromul mortii…

- Lunea albastra – așa este numita ziua de astazi de britanici, cei care au anunțat ca aceasta zi este cea mai depresiva din an. Ei au ajuns la concluzia ca, dupa sarbatorile de iarna, urmeaza o perioada care ii deprima pe oameni. Cea mai trista zi ar fi a treia zi de luni din luna ianuarie – 15 ianuarie,…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici de pe strazile: Sfantu Gheorghe, Paltinis si Aleea Paltinis, pentru astazi, intre orele 9.00 – 12.00, pentru modernizarea retelei de distributie. Clientii pot apela serviciul ...

- Analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul pentru Politici Publice, crede ca nu exista motive pentru optimism in ceea ce priveste solutionarea conflictului transnistrean, in pofida declaratiilor optimiste ale autoritatilor.

- Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna.

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie.

- Diabetul este o consecința a unui stil de viața sedentar, cu program alimentar dezorganizat, care face tot mai multe victime inclusiv in randul tinerilor. Fara doar și poate, diabetul este una dintre cele mai mari probleme de sanatate avand un numar de cazuri intr-o continua creștere.…

- "(Pozitia mea - n.r.) este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstitutionala si de neacceptat. Si de nenegociat", a precizat Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Pe de alta parte, Dragnea a mentionat ca PSD a colaborat bine cu UDMR si ca au existat cazuri in care social-democratii…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei. Reprezentantii institutiei explica…

- Au fost numite șase motive principale ale descarcarii rapide a smartphone-ului. Dupa cum a informat portalul AKKet.com, primul motiv care duce la descarcare este luminozitatea ecranului. Utilizatorii ar trebui sa activeze luminozitatea automata sau sa o reduca manual seara și noaptea. De asemenea, va…

- O comisie a Guvernului SUA a blocat preluarea companiei americane de transfer de bani MoneyGram de catre Financial Services, divizia financiara a gigantului chinez de comert online Alibaba Group Holding, transmite Reuters.

- Dupa ce s-au chinuit sa fie inclusi pe listele pentru parlamentare si au reusit sa câstige un fotoliu la Casa Poporului, unii deputati si senatori s-au razgândit si au renuntat la mandate. Vedem în materialul urmator ce motive au avut.

- Mihaela Buzarnescu a avut un an de senzație in 2017, cu 70 de meciuri caștigate și o urcare spectaculoasa in clasament, din afara topului 500, pana pe locul 56 mondial. WTA i-a dedicat un amplu material romancei, pe care o catalogheaza drept "una dintre jucatoarele de urmarit in 2018" și ofera 7 motive…

- Cum prima parte a Sarbatorilor a trecut, este bine sa faceti putina pauza alimentara, sa renuntati la mancarurile grele si sa va miscati mai mult in aer liber. Organismul se resimte dupa atatea zile de festin culinar si cel mai bine este sa-i oferiti legume, fructe si ierburi care ajuta ficatul, bila…

- Senatorul Uniunii Salvati Romania Vlad Alexandrescu a declarat, miercuri, ca USR va ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei toate legile Justitiei, aratand ca exista motive foarte serioase de anticonstitutionalitate.

- Explozia care a avut loc marți la terminalul Baumgarten din Austria a provocat o majorare cu peste 20% a prețului la gaze naturale pe bursa din Londra, pentru a atinge maximul ultimilor patru ani, potrivit Bloomberg, citat de HotNews.ro. Astfel, ...

- Organismul anticorupție al Consiliului Europei (GRECO) a decis sa ceara Romaniei informații privind modificarile la legile justiției, pana in 15 ianuarie 2018. Aceste informații vor fi analizate la reuniunea GRECO din martie, urmand sa fie facute și evaluari urgente ale proiectelor privind sistemul…