- Ziua mondiala a apei este marcata in fiecare an, pe 22 martie. Este o zi in care sarbatorim apa si in care se atrage atentia, la nivel mondial, asupra populatiei care sufera de lipsa apei. Apa este esentiala pentru supravietuirea oamenilor, este mesajul transmis de educatoare copiilor de la gradinița…

- Anul scolar 2017-2018, adica cel pe care il traverseaza acum elevii, are 167 de zile lucratoare, adunate de-a lungul a 35 de saptamani de cursuri. Este un record pe care il inregistreaza Romania fata de ea insasi, in ultimii 10 ani: este cel mai scurt an scolar din acest interval. Asta in…

- Daca te inscrii in lista de mai jos, sansele sa ai un copil de succes sunt foarte mari, dar la fel de mare este si riscul sa o dai in bara. Iata ce ai de facut. Berbec – Sagetator: Reintoarcerea la natura Berbecul si Sagetatorul sunt semne de foc, din a caror combinatie ies scantei…

- Despre muzica si istoria tiparului vor invata, impreuna, copiii și parinții, care se vor inscrie la cursul de educatie muzeala de la Muzeul Casa Muresenilor, de sambata, 17 martie. Programul incepe de la ora 12. Una dintre activitatile propuse este „Mis for Music”, un curs interactiv muzical…

- Ela Craciun (35 de ani), fosta prezentatoare de la Antena 1 si detinatoarea unuia dintre cele mai citite bloguri de parenting din Romania, a scris pe pagina sa despre cum ar trebui sa se comporte parintii cu copiii lor atunci cand gresesc.

- Femeia de 47 de ani din Bals are din nou motive sa traiasca. Recent, aceasta a aflat ca este insarcinata cu gemeni, fata si baiat. Fata de 23 de ani si baiatul de 24 de ani si-au pierdut viata in luna mai a anului trecut. Cei doi voiau sa ajunga la facultate si se indreptau spre Craiova. La…

- O activitate de neuitat pentru cei mici a a vut loc in cadrul proiectului județean de educație rutiera: „De mic invaț sa ma feresc de rele” desfașurata la Gradinița Veseliei din Gherla. Perioada precolaritații este recunoscuta ca o etapa din viața copiilor cand, acestia, iși formeaza indemanari, capacitați,…

- Stopul cardiac in afara spitalului (out-of-hospital cardiac arrest OHCA), cu incercare eșuata de resuscitare cardiopulmonara (RCP) este a treia cauza de deces in țarile industrializate. Multe dintre aceste vieți ar fi salvate daca mai mulți civili ar putea aplica imediat resuscitarea cardiopulmonara…

- De multe ori, lucrurile spuse din suflet, bazate pe experienta si trairile unui parinte pot fi mai valoroase decat sfaturile specialistilor. Pentru ca vin din inima, pentru ca vin de la cineva "ca tine". Cineva care, ca si tine, a cautat, a citit, s-a inspirat, si a facut ce a crezut el ca e mai…

- – Asociația „MO-VET” vrea sa inființeze in Bacau un Centru de Terapie Asistata pentru copiii cu dizabilitați, in care sunt folosiți cainii comunitari, special selectați, antrenați și dresați pentru aceste activitați Beneficiarii direcți ai acestui serviciu de terapie asistata de caini sunt 50-100 de…

- Preponderent, zonele in care s-au format adevarate haite de caini vagabonzi, unele și cu peste zece exemplare, care ataca atat copiii, cat și adulții, sunt zonele limitrofe și marginașe ale Aradului ori zonele cu probleme sociale. Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan Arad din cadrul Gospodaririi…

- Clubul de Excelența al Fundației Dan Voiculescu gazduiește din acest an un curs nou și extrem de util: citire rapida. Copiii invața aici sa citeasca eficient și repede, și sa memoreze altfel de...

- Activitatea din unitatile de invatamant din judetul Ialomita se va desfasura marti dupa programul normal, a decis luni dupa-amiaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Ialomita.

- Stresul, emoțiile negative și certurile au contribuit la infidelitatea din cuplu, insa cu siguranța au existat și alți factori. Invața cum sa nu mai repeți aceleași greșeli de doua ori.

- Ministerul Invațamantului a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prima faza a completarii si depunerii cererilor de inscriere urmand a se defasura intre 8 si 26 martie.

- Peste 300 de elevi din localitatea Apostolache au participat la editia cu numarul 45 a Campaniei de "Preventie si Educatie pentru Sanatate", derulata de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului. Un medic stomatolog si un psiholog le-au prezentat copiilor notiuni despre cum sa-si ingrijeasca…

- Cursurile anului scolar 2018 - 2019 vor incepe pe data de 10 septembrie și nu conform traditiei, pe 15 septembrie, anul scolar viitor urmand a avea 168 de zile, potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa. Conform unui comunicat transmis de MEN, semestrul…

- „Beard Brothers” Satu Mare impreuna cu diviziile „The Sisterhood” și „Volunteer Crew” organizeaza un eveniment umanitar in Satu Mare. „School bag of joy” este un eveniment prin care se dorește ajutarea unei clase de copii defavorizați din județ. Toți banii stranși vor fi donați acestui caz. Astfel,…

- GRAV… In plina iarna cu temperaturi de -5 grade Celsius in miezul zilei, elevii unui liceu din municipiul Husi invata in frig! Sistemul de incalzire al Liceului Tehnologic “Ioan Corivan” s-a defectat, iar dascalii, desi ar fi incercat sa gaseasca solutii pentru a repara centrala, nu au izbutit. “Copiii…

- O campanie umanitara a facut minuni, declansata dupa ce cotidianul „Adevarul“ a prezentat povestea emotionanta a celor trei frati orfani din satul ialomitean Luciu, care si-au pierdut ambii parinti in trei luni. Copiii au acum o casa, cumparata cu banii stransi din donatii.

- Astazi va invit sa cunoașteți istoria Lilianei Rotari, o tinara profesoara din Telenești care a luptat de mic copil pentru visele sale. Ea este exemplul de om care, in pofida barierelor și greutaților, a demonstrat ca poți reuși in orice domeniu daca ne dorim cu adevarat. S-a nascut in satul Mihalasa,…

- "Copiii au 10 si respectiv 11 ani. Cel mic are contuzie sold stang si hematon frontal stang. Cel de 11 ani nu are nimic. Amandoi constienti, au fost transportati la Spitalul Luther", a anuntat Liliana Blaga, purtator de cuvant al Ambulantei Sibiu. Soferul care a lovit copiii pe trecerea de…

- Sunt trei ani de cand a fost distrus singurul teren pe care se puteau antrena in Targu Jiu copiii si juniorii de la Pandurii. Terenul sintetic va fi refacut in aceasta primavara, dar in cei trei ani de chin, copiii care...

- Copiii se pot confrunta cu o serie de afectiuni dermatologice, influentate de procesul de crestere, dezvoltare si maturare a intregului organism. Cea mai frecventa problema a pielii in cazul micutilor este, de departe, dermatita atopica, afectiune...

- Un barbat de 40 de ani din Arcani, judetul Gorj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta, pe fondul unui scandal cu sotia, si-a lovit si fiica de 12 ani, provocandu-i leziuni. In alt caz, Judecatoria Motru a emis un o...

- Ce trebuie sa faca parinții cand copiii lor au examene? Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, spune clar: sa gaseasca un echilibru intre exigența și permisivitate, adica sa știe cand sa-i impinga de la spate sa invețe și cand sa-i lase in pace. Totodata, este foarte important ca parinții sa-și…

- Un studiu a publicat recent in revista academica Frontiere in Psihologie a aratat ca predarea unei ore in aer liber a marit concentrarea copiilor de aproape doua ori mai mult decat ar face-o o ora obisnuita defasurata in clasa.

- Copiii care mananca peste cel putin o data pe saptamana dorm mai bine si au rezultate mai bune la scoala decat cei care nu au acest aliment in meniul lor, potrivit unui studiu publicat in Scientific Reports.

- Nu scapam de viroze. Potrivit datelor Directiei Sanatate, saptamana trecuta, numarul imbolnavirilor a crescut cu 12 la suta si a ajuns la 2135. Potrivit specialistilor, cele mai multe cazuri au fost inregistrate la copii.

- Un barbat din Sectorul 2 al Capitalei a fost retinut de politisti dupa ce si-a hartuit fosta concubina, careia i-a trimis mai multe mesaje de amenintare, i-a distrus masina si a sechestrat-o in casa impreuna cu copiii ei. Potrivit Politiei Capitalei, in perioada 20 decembrie - 13 ianuarie barbatul…

- Copleșiți de batranețe și uitați de familii, 40 de batrani iși duc zilele in Centrul de la Furculești in Social / Au muncit toata viața pentru o casa și cele necesare ca sa-și traiasca liniștiți ultimii ani, dar la batranețe s-au trezit fara nimic. Unii și-au pierdut soțiile sau soții cu…

- Dupa ce au fost plimbati pe drumuri mai bine de jumatate de an, Antonia si Alex Velea asteapta astazi verdictul in cel mai important proces din viața lor. Cei doi ar putea afla, marti, verdictul in procesul de paternitate.

- Mumiile a trei copii au fost descoperite in apropierea vulcanului argentinian Llullaillaco. Oamenii de stiinta au fost surprinsi cand au vazut cat de bine s-au pastrat corpurile, in special cel al fetei. Toate sunt vechi de 500 de ani. Dar seria de descoperiri interesante avea sa continue. Cea mai interesanta…

- Dansul este poezia picioriului, iar Nea Marin o stie poate cel mai bine. La scoala lui de dans, oamenii vin si pentru relaxare. E ca o terapie, pe care multi o practica de foarte multi ani. Mirela Voicu l-a vizitat pe Nea Marin si i-a aflat cateva secrete. Tine cursuri de dans romanesc de aproape doua…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu a adresat o Declarație catre Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. „În memoria celor 6 milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului, fiecare dintre noi avem obligații - sa nu uitam istoria noastra…

- Analfabetul pus de PSD sa conduca ministerul Educatiei, Liviu Pop, descopera abia acum, cand e pe cale sa-si piarda postul, ca in Romania sunt aproape 2.500 de scoli cu WC-ul in curte.Nu e nici absolut o noutate, pana si eu, aici, in Texas, stiam si am scris acum multe luni despre acest dezastru. Pana…

- Andra se pregatește intens de noul sezon „Romanii au talent“ și de spectacolele pe care le va susține la Sala Palatului, pe 23 și 24 februarie. In acest context, ea ne-a dezvaluit așteptarile in legatura cu evenimentele importante ce o așteapta, dar și cele mai mari temeri ale ei. Andra, incepe…

- Programul educational Ajungem MARI a prelungit pana pe 1 februarie inscrierile la voluntariat in centre de plasament. Nevoia de voluntari in centre de plasament este foarte mare si Ajungem MARI cauta 1.

- Satul Prundu, aparținand comunei teleormanene Lunca, are un specific aparte, aici locuind dintotdeauna doar familii de rudari. Cu sute de ani in urma, rudarii s-au așezat pe malul stang al Oltului și, neavand suprafețe de teren pe care sa practice agricultura, s-au dedicat intrutotul prelucrarii artizanale…

- Va fi interesant, iar, grație lui Matei Labunț (pianist) și Anamaria Lacatuș, va fi și foarte frumos ! „Impreuna” este cea mai mare și profunda forma de unitate a societații civile din Romania, fiinnd o platforma civica apolitica pentru drepturi și libertați, compusa din peste 1000 de ONG-uri și persoane…

- Cu toate acestea, exista o serie de reguli stricte de la care copiii nascuti in familiile regale nu trebuie sa se abata: Nu pot juca Monopoly Acest aspect a plecat de la Printul Andrew, Ducele din York, cand, in urma cu cativa ani, a aparut public detinand jocul unde, a spus ca nu au voie sa il joace…

- Clipe de groaza pentru patru copii raniți intr-un accident in Nepos, județul Bistrița. In drum spre școala, copiii au fost spulberați de o mașina care a derapat pe carosabilul umed. Minorii au fost transportați de urgența la spital. Cea care a provocat accidentul este o șoferița de 25 de ani din comuna…

- RAȘINARI: Un loc bland ca pasul Domnului, un loc plin de legenda, tradiție și poezie, unde se intampla lucruri bune, lucruri care pu pe fruntea satului aura oamenilor plini de inițiativa, implicați, trudnici, cu idei care dau rod. Read More...

- Unsprezece elevi si o profesoara au fost raniti luni într-o scoala din Rusia în regiunea Permi (Ural), dupa un atac cu cutit întreprins de doi indivizi cu cagule pe cap, cei doi atacatorii fiind deja retinuti de politie, relateaza RIA Novosti si EFE, preluat de AGERPRES și MOLDPRES. …

- O POVESTE CU FINAL FERICIT… Cristian Tudor, tanarul abandonat de parintii biologici la nastere, care a lansat, pe 6 septembrie 2016, un apel prin intermediul ziarului Vremea Noua, precum si pe pagina de Facebook „The Never Forgotten Romanian Children – Copiii niciodata uitati ai Romaniei” pentru a-si…

- Gest emoționant al unui tanar din Iași, adoptat de o familie din Noua Zeelanda. Barbatul de 28 de ani a reușit sa-și gaseasca parinții biologici cu ajutorul oamenilor care s-au mobilizat pe rețelele de socializare. Tanarul s-a nascut in Iași, in 1990, și a fost adoptat de o familie din Noua Zeelanda,…

- Desi nu la amploarea de odinioara, in zeci de sate din Olt localnicii participa de Boboteaza si de Sfantul Ion la obiceiuri pastrate din tata-n fiu. Mai toate se termina cu petreceri de pomina.

- O scoala de tara cu nici 250 de elevi astazi lupta de la un an scolar la altul sa tina in picioare gradinitele inca in functiune in satele arondate si sa aduca la scoala din centru copiii care iau calea orasului din apropiere.