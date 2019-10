5 motive pentru a-ți înscrie copilul la un curs de balet Credit foto: Image by sobima pe Pixabay In dezvoltarea lor, copiii au nevoie de opțiuni pentru a descoperi ce le place și la ce sunt buni. Nu toți pot fi pianiști sau jucatori de tenis. Personalitatea fiecaruia are foarte mare impact in alegerea sportului pe care il va practica sau modalitatea de exprimare artistica pe care o va prefera. Desigur, la varste fragede, alegerile sunt ale parinților, dar sa nu te aștepți ca pasiunea sa infloreasca de la prima incercare de a-ți duce copilul la sport, dans sau alta forma de exprimare artistica. Fiecare activitate presupune o combinație de trasaturi de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

