Fiecare zodie are cel putin cinci motive pentru care ar pune punct unei relatii, altele fata de cele clasice si valabile la toata lumea, cum ar fi violenta sau infidelitatea. Indiferent ca vorbim de motive mai superficiale pentru care inchei o relatie abia inceputa, ori de motive serioase care spulbera un cuplu dupa ani si ani, afla topul celor mai populare cinci motive pentru care zodiile isi parasesc partenerul de cuplu. Berbec 1. Planifici fiecare weekend in doi si te arati total disponibila. 2. Lucrezi in fiecare seara peste program. 3. Investesti in haine, dar nu reinnoiesti si garderoba…