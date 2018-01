Stiri pe aceeasi tema

- Edinson Cavani (30 ani) ar putea pleca de la PSG in aceasta vara. Motivul principal ar fi relația cu Neymar (25 ani), brazilianul transferat de parizieni de la FC Barcelona pentru 222 de milioane de euro. Totul a inceput in luna septembrie, cand, dupa un meci cu Lyon, Neymar i-ar fi spus patronului…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti implicata…

- Micul dejun sa fie gata preparat, ordine in casa, gospodina desavarșita și cate altele mai are de pus la punct o soție. Vorbim chiar și despre soțiile care merg la birou, nu numai despre cele casnice. Cu tot acest timp aglomerat, daca ne gandim și la o familie cu copii, femeile ajung sa ii vada pe soții…

- O noua lege care prevede ca este ilegal ca femeile sa fie platite mai putin decat barbatii a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 in Islanda. Companiile vor trebui sa obțina o certificare pentru a demonstra salariul egal.

- Politia din Teheran va deveni mai indulgenta cu cei care încalca legile islamice, inclusiv femeile care nu poarta haine lungi si nu-si acopera parul. Dar aceste schimbari sunt valabile doar în capitala iraniana. Persoanele care nu respecta codul de îmbracaminte islamic,…

- Cu siguranta in bucataria ta se gaseste putina sare! Daca pana acum o foloseai doar pentru mancare, ar trebui sa stii ca este extrem de benefica parului. Incearca sa adaugi sare in sampon si vei fi uimita de rezultat.

- „Barbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus" este o carte celebra a lui John Gray, tradusa in toate limbile pamantului. O carte care arata cat de diferit se raporteaza barbații și femeile la o situație, cum o in...

- BERBEC: Acești nativi care au o relație se bucura din plin de timpul petrecut cu partenerul de viața, iar cei care nu au inca o relație, ar trebui sa nu se avante pana nu știu ce-și doresc cu adevarat. La locul de munca va fi o perioada destul de aglomerata pentru ca acești nativi au…

- BERBEC: Acești nativi ar trebui sa-și concentreze intreaga atenție asupra lucrurilor cu adevarat importante pentru ei și care nu necesita amanare. Ar trebui sa colaboreze cu cei din jur pentru ca acest lucru le va permite sa rezolve ce și-au propus. TAUR: Carisma și farmecul…

- Alexandru Hutuleac, interlopul care l-a atacat cu sabia pe politistul Dan Ciprian Sfichi, incearca sa-i convinga pe oamenii legii ca a crezut ca este atacat de in casa de „rivalii” care incearca sa-l omoare. Avocatul sau insista ca politistii n-au respectat procedurile, in astfel de cazuri, iar cel…

- Expertiza suspectei in cazul crimei de la metrou Dristor va arata ca femeia avea probleme psihice, spun criminalistii. „In mintea acestei femei, pot spune cu un procentaj de 90%, ca este o...

- Femeile însarcinate nu au voie sa fie stresate, însa unii factori externi, dezechilibrul hormonal și schimbarile frecvente de stari se rasfrâng asupra starii lor emoționale.

- Dupa ce a reamintit mereu ca și-a gasit liniștea și dragostea vieții alaturi de Roxana Dobre, lumea mondena romaneasca este șocata! Cantarețul Florin Salam și Roxana Dobre se afla in impas?

- Este destul de greu sa fii femeie și uneori putem ajunge sa avem numeroase frustrari din cauza unor lucruri care pentru ceilalți par comune; așa ca inainte sa te duci la psiholog crezand ca ești singura care trece prin aceste lucruri neplacute, ei bine, ține cont de faptul ca de fapt nu ești singura…

- HOROSCOP de WEEKEND 9-10 decembrie 2017 HOROSCOP de WEEKEND 9-10 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest sfarsit de saptamana. HOROSCOP de WEEKEND 9 - 10 decembrie 2017 - Berbec Un weekend in miscare. Nu ai timp sa stai deloc. Sarbatoresti pe cineva…

- Cu o durata de cateva secunde sau de cateva zeci de minute, atacul de panica este resimtit ca o secventa intensa de anxietate, de frica, insotita de un blocaj total si de senzatia ca iti pierzi efectiv mintile. Atacul de panica poate aparea oricand, ziua sau in timpul somnului, si este de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a contactat telefonic pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si si-a cerut scuze dupa incidentul legat de exercitiul din Norvegia, relateaza agentia Anadolu, noteaza news.ro.Potrivit unor surse citate de aa.com.tr, Stoltenberg i-a spus lui…

- Exista anumite semne zodiacale in care nu poți avea incredere și care or sa te lase la greu doar pentru a se salva pe ele, scrie estisuperba.ro. Astrele ne dezvaluie care sunt aceste zodii pentru a știi de ce persoane trebuie sa ne ferim. Citeste si HOROSCOP: Adevarul gol-golut despre zodii…

- Specialistii au reusit sa ofere un raspuns la o intrebare pe care ne-am pus-o de foarte multe ori multi dintre noi. De ce femeile sunt mai nervoase decat barbatii? Ei bine, avem raspunsul. Femeile sunt nervoase cel putin zece zile pe parcursul unui an intreg din cauza dietelor, a sotilor care le…

- 1. Barbatul GEMENI: toata lumea știe ca gemenii au o personalitate duala. Totuși, acest lucru nu se intampla doar in viața de zi cu zi, ci și in dragoste. Acești nativi sunt extrem de fermecatori și sunt adevarați cuceritori. Au inima deschisa spre noi aventuri și sunt pregatiți sa se indragosteasca…

- HOROSCOP 2018: Pentru Berbeci, anul viitor se anunta foarte bun, cu evenimente interesante si schimbari extrem de importante. Aveti acces mai usor la resurse financiare. Puteti obtine mai usor credite sau sponsorizari. Partenerii sunt dispusi sa investeasca mai mult in colaborarile cu dvs.…

- In general femeile se confrunta mai des decat barbații cu problemele legate de pierderea increderii in sine. Uneori acest lucru se intampla pentru ca inca de mici femeile sunt crescute cu ideea de a fi mai ascultatoarea, mai cuminți, mai tolerante. Dar pana unde merge aceasta acceptare și toleranța…

- Poate crezi ca ai invatat ce ii place partenerului tau in intimitate si stii sa-l satisfaci. Dar te ai gandit vreodata ce nu ii place? Iata mai jos o lista cu 7 lucruri pe care iubitul tau uraste sa le faci in asternuturi:

- Primul sarut al Andrei cu Catalin Maruța a avut loc intr-o seara, la mare. Momentul i-a schimbat viața artistei, dupa cum a afirmat chiar ea. Andra și Catalin Maruța s-au cunoscut in 2005, iar trei ani mai tarziu și-au oficializat relația. Cantareața și prezentatorul de televiziune s-au casatorit la…

- În perioada urmatoare, zodiile se confrunta cu perioade dificile, din care vor ieși cu perspective diferite asupra vieții. Anumiți nativi sunt sfatuiți sa-și amâne planurile pentru scurt timp, iar alții, cei mai norocoși, vor avea parte de foarte multe oportunitați, atât pe plan…

- Astrele ne dezvaluie care sunt femeile din zodiac care nu țin cont de starea civila a barbaților și care acționeaza oricum, scrie estisuperba.ro. Aceste femei iși scot toate armele seducției și nu se lasa pana barbatul pe care il plac nu devine doar al lor. Citeste si Horoscop Mariana Cojocaru.…

- HOROSCOP 2018. Pentru Berbeci, anul 2018 se anunta foarte bun, cu evenimente interesante si schimbari extrem de importante. Aveti acces mai usor la resurse financiare. Puteti obtine mai usor credite sau sponsorizari. Partenerii sunt dispusi sa investeasca mai mult in colaborarile cu dvs. Proiectele…

- Berbec Esti putin cam agitat astazi pentru ca astepti cu nerabdare o veste de care pot depinde multe aspecte din viata ta. Indiferent ca e ceva legat de viata personala sau de cea profesionala, nu trebuie sa te grabesti. Gandeste-te bine inainte de a lua decizia finala. Taur Ceea…

- BERBEC Nativele nascute sub acest semn zodiacal sunt adevarat feline in dormitor și le place sa-și vaneze partenerul, scrie estisuperba.ro. Aceste femei sunt adevarate cuceritoare și in momentul in care se afla in dormitor iși asculta instinctele. Citeste si Horoscop: Zodii care iti…

- Pentru a avea o relație sanatoasa și de lunga durata, trebuie sa existe comunicare și partenerii sa faca anumite compromisuri. Daca tu și partenerul tau treceți de a treia etapa a unei relații, inseamna ca aveți toate șansele sa ramaneți impreuna mult timp. 1. Fluturii in stomac. Momentul…