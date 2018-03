Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul șef al forțelor NATO din Europa, generalul american Curtis Scaparrotti, a declarat ca, in cațiva ani, Rusia ar putea obține superioritate militara fața de forțele americane din regiune, potrivit Defence One. „Avand in vedere ritmul modernizarii lor … trebuie sa implementam propria modernizare,…

- Chef Foa și frații sai au ajuns bucatari, cei trei baieți fiind fascinați de mancarurile pe care mama lor le gatea aproape zilnic, deși femeia nu avea deloc un program lejer la munca, unde lucra in 3 schimburi. Chef Foa a fost inițiat in tainele gatitului din copilarie, intrucat mama lui obișnuia sa…

- OSCAR 2018. Premiile OSCAR 2018. Filme OSCAR 2018. Nominalizari OSCAR 2018. Câstigatori OSCAR 2018. Hollywood-ul a intrat în febra premiilor Oscar, de departe cele mai asteptate de lumea filmului. Gala de la Los Angeles va avea loc la noapte.

- Claudiu Manda, seful Comisiei pentru controlul SRI, a afirmat la Realitatea TV ca s-a întâlnit o singura data cu George Maior o singura data. "Domnul Maior m-a rugat sa ne vedem", a spus acesta.

- Un cercetator originar din Alba, cauta leacul pentru autism la Stanford. Sergiu Pașca este nascut la Aiud și este doctor in neuroștiințe la Stanford, una dintre cele mai prestigioase instituții de invațamant din lume, unde obține porțiuni de creier din simple celule de piele. Are propriul laborator…

- Fie ca este vorba doar de ten sau corp, exfolierea este importanta pentru ingrijirea pielii. Pentru a-ți prepara un scrub natural ai nevoie de ingrediente precum: cafea, zahar, sare sau malai. Da, ai citit bine. Cu aceste ingrediente pe care le gasești in bucataria ta, iți vei prepara un scrub natural…

- Premiile BAFTA 2018 au avut loc la Londra, iar pe covorul roșu vedetele au stralucit in rochii elegante. Citește și: Premiile Bafta 2018. Kate Middleton nu a respectat dress code-ul. Care este motivul sfidarii. In cadrul decernarii premiilor BAFTA Academia Britanica de Film si Televiziune ofera trofee…

- Ingrediente 2-2,5 kg oase de vita 100 ml piure de rosii 2 cepe mari 2 buc telina (ideal, cu frunze) 2 fire praz 3-4 morcovi o legatura patrunjel o crenguta cimbru 2 rosii Preparare Spala oasele de vita si asaza-le intr-o tava de cuptor. Unge-le cu piureul de rosii si da-le la cuptor la 200 de grade…

- Shaq Fu: A Legend Reborn, de la Big Deez Productions, va sosi pe PlayStation 4, PC, Xbox One și Switch in aceasta primavara, au anunțat Saber Interactive și Wired Productions. Sequel-ul clasicului 2D brawler, lansat in anii ’90, va sosi atat retail cat și digital și-l are cap de afiș…

- Marius Șumudica i-a raspuns lui MM Stoica dupa ce oficialul FCSB a ținut sa-l taxeze pentru ca s-a luat de Nicolae Dica. Mai mult, recentele declarații ale antrenorului de la Kayserispor despre Lobanovski l-au deranjat și ele pe MM. ...

- Ingrediente: 8-10 cartofi, 2 linguri unt, ½ pahar frisca, 8-12 ciuperci proaspete, 2 cepe, sare, piper negru macinat, 2-3 linguri de verdeata taiata. Mod de preparare: Cartofii se spala si se curata. Cartofii mai marunti se folosesc intregi, iar cei mai mascati se taie. Se toarna uncrop, se sareaza…

- Nimic nou sub soare la FCSB. Pentru a multipla oara in acest sezon, patronul coboara in iarba și ii alcatuiește echipa de start lui Nicolae Dica pentru un meci important. Inaintea duelului cu CFR Cluj, contand pentru etapa a 24-a din sezonul regular, meci care poate stabili in buna masura liderul dupa…

- Simona Halep (26 de ani), locul 2 WTA, a gasit remediul pentru probleme medicale pe care le are dupa ce s-a accidentat in primul tur la Australian Open. Sportiva a decis sa se „refaca” alaturi de un fotbalist celebru. Totul sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- O familie din Mangalia, județul Constanța, iși trimite, zi și noapte, pe strada, cei 13 copii, cu vțrste de la cateva luni la 18 ani pentru a obținer, din cerșit, bani. Familia Burlacu traiește, de la cel mai mic pana la cel mai mare membru al familiei, intr-o baraca din zona Stației de Pompieri din…

- Reprezentantii Companiei de Utilitati Publice, operatorul de apa-canal din Focsani, au efectuat o verificare metrologica a apometrului familiei care a primit acasa o factura de plata in suma de 9.000 de lei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a afirmat marti ca se asteapta ca presedintele Klaus Iohannis "sa continue sa fie avocatul statului paralel, intrucat in acest fel spera ca va obtine un al doilea mandat". "Ma astept ca presedintele Iohannis sa continue sa…

- Sebastian Stan, romanul care a cucerit Hollywood-ul, este invitatul de onoare al celei de-a doua ediții a American Independent Film Festival, festival ce va avea loc intre 27 aprilie și 3 mai, la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țaranului din București! Actorul american de origine romana, Sebastian Stan,…

- Numai opt la suta din zecile de sortimente de carnați, analizați intr-un studiu de specialiștii Asociației Pro Consumatori nu conțin aditivi alimentari. In compoziția celor peste o suta de tipuri analizate intra substanțe chimice, conservanți, ba chiar și soluție de dezghețare a… drumurilor (clorura…

- Fosta sefa DIICOT, Alina Bica, a disparut din Romania de cateva saptamani. S-a zvonit ca ar fi fugita in America Centrala, apoi avocata Maria Vasii a spus ca aceasta ar fi la Londra. Mai mult, s-a spus ca aceasta a suferit un grav accident rutier si ca ar avea mari probleme de sanatate.Citește…

- Opoziția parlamentara susține ideea alegerilor anticipate, insa rezultatul unui asemenea demers nu ar avea un final cu mult diferit fața de situația actuala, releva un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Potrivit cercetarii…

- Potrivit unor surse apropiate familiei regizorului, Wilson a murit la sfarsitul saptamanii trecute, fiind grav bolnav, la domiciliul sau din comitatul Albemarle (Virginia, SUA). Wilson, nascut la Miami in 1943, a regizat si a fost unul din scenaristii filmului 'Police Academy', o comedie…

- Gandacii pot raspandi peste 30 de bacterii diferite, 7 agenti patogeni, E.coli, salmonela, viermi parazitari. Din cauza gandacilor poti avea probleme cu diareea, difterie, holera, ciuma, febra tifoida, lepra. Prezenta gandacilor poate genera astm, probleme gastrointestinale, infectii ale tractului…

- Expresia ”de groaza” atunci cand ne referim la spitale pare sa nu mai fie doar o vorba in vant. Un spital din Capitala a devenit decorul unui film de groaza. La propriu. Cateva scene din Ghost Rider 2 s-au filmat in una din sectiile Spitalul CF 2 din Bucuresti, dezvaluie cativa medici sub protectia…

- Celebra Printesa Polonic revine in bucatarie cu un nou preparat gustos. Iata pasii de urmat. Dupa ce a lansat recent o noua carte de bucate, „Supereroii din farfurie”, Anca Lungu revine cu o noua propunere delicioasa: Quiche Lorraine cu rosii uscate. „Sa-ncepem anul in bucatarie cu multa, multa bucurie!…

- Meryl Streep a fost din nou in centrul atenției marți seara, atunci cand și-a lua in primire premiul pentru cea mai buna actrița la Gala National Board Of Review Awards din New York. Suprirnzator nu a fost faptul ca actrița, de 3 ori caștigatoare a premiului Oscar, a urcat inca o data pe scena, in aplauzele…

- A primit 7 nominalizari la Oscar și este fericitul caștigator al unei statuete aurii, cunoscut pentru jocul sau actoricesc și numeroasele filme epice in care a aparut. In varsta de 68 de ani, actorul american Jeff Bridges, cunoscut pentru peliculele „The Big Lebowski”, „Tron: Legacy” sau „Iron Man”…

- Peste 3,5 milioane de romani sufera de aceste boli, care pot influenta comportamentul la volan, scrie antena3.ro. Daca suferiti de boli cronice sau altfel de boli, trebuie sa veniti cu adeverinta de la medicul de familie. Daca nu, puteti sa completati aici o declaratie pe propria raspundere. Fisa…

- Ingrediente: 8 oua mari cca 110 gr smantana 2 linguri maioneza 1 lingura suc de lamaie 2 linguri arpagic proaspat tocat 1 lingurița sare kosher 1/2 lingurița piper ngru cca 50 gr crema de branza, la temperatura camerei cca50 gr icre de somon Mod de preparare: Fierbe ouale tari, apoi…

- Ultimul transfer al fotbalului romanesc e vanzarea lui Paul Anton, cel mai bun jucator de la Dinamo, la Anji (Rusia) pentru aproximativ 500.000 de euro. Vedetele altor campionate au insa cu totul alte cote.

- Halle Berry, Amy Poehler, Seth Rogen si Kelly Clarkson vor fi printre prezentatorii celei de a 75-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur de la Los Angeles, informeaza vineri agentia de stiri UPI. In cadrul galei vor mai inmana premii si Kerry Washington, Gal Gadot, Darren Criss,…

- De cate ori te-ai intrebat, in timpul vizionarii unui film, daca actorul preferat interpreteaza pe bune rolul sau folosește o sosie. Realitatea te lasa uneori cu gura cascata. Una dintre cele mai mari surprize vine de la Johnny Depp care a fost dublat de Theo Kypri in parțile 2 și 3 ale francizei ”Pirații…

- Tribunalul Bucuresti a emis joi mandate de arestare pe numele a patru persoane, acuzate de DIICOT ca vindeau droguri unor elevi de liceu din Capitala. De asemenea, un alt traficant a fost plasat in arest la domiciliu.

- Ingrediente 500 g aluat foitaj100 g kaizer feliat200 g cașcaval feliatmasline Mod de preparare – Rulouri cu kaizer și cașcaval Decongelezi aluatul, apoi il tai in bucațele de aproximativ 10 cm. Umpli fiecare bucațica de aluat cu felii de kaizer, cașcaval și cu…