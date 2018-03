Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni.

- O bucatarie curata nu este mereu o misiune simpla. Și asta mai ales atunci cand ești obișnuita sa gatești in fiecare zi. Fie ca incerci sa prepari un fel de mancare in viteza, ca iți pregatești mancarea pentru urmatoarea saptamana sau ca pui la cale o simpla gustare, efortul tau va fi mereu dublat de…

- Adevarul trist este ca ideile convenționale, mananca puțin, fa sport mult, nu funcționeaza pe termen lung. Sa ignori foamea este o suferința inutila. Dieta daneza este o metoda excelenta pentru...

- Ridichea neagra este o leguma deosebita, cu numeroase beneficii si proprietati nutritionale si medicale de care ar fi pacat sa nu profitam. "Hreanul parizienilor" era considerat o leguma importanta in mesele copioase ale Parisului din perioada Renasterii scrie realitatea.net.

- Ai nevoie de: – 1 lingura de zeama de lamaie – 1 lingura de miere organica – 1 lingura de iaurt Preparare: Amesteca toate ingredientele intr-un bol pana ce mixtura devine moale si omogena. Mod de folosire: Aplica mixtura pe fata si las-o sa actioneze…

- Ministerul Sanatații atrage atenția pacienților ca a identificat mai multe site-uri care se foloseau de sigla instituției pentru a comercializa medicamente neautorizate. Specialiștii avertizeaza ca achiziționarea online de medicamente și dispozitive medicale poate fi periculoasa. Ministerul Sanatații…

- Ana Dragu, președintele Asociației Autism Europa, a comentat la Digi24 decizia CNCD, potrivit careia premierul Viorica Dancila nu s-a facut vinovata de discriminare atunci cand i-a numit „autiști” pe unii europarlamentari romani.

- Aluat clatite. Am descoperit secretul celor mai delicioase clatite, pentru toate gusturile, fie ca iti plac clatitele pufoase, clatitele crocante sau esti fan clatite americane. Aluat clatite. 5 pasi pentru aluatul perfect de clatite Oua de taraOuale de tara fac clatitele mai pufoase,…

- Cosurile si punctele negre de pe fata iti pot da foarte multe batai de cap. Vrei sa scapi de ele, incerci sa le ascunzi, folosesti tot felul de tratamente scumpe, dar tot nu dispar, nici macar daca folosesti mai mult machiaj. In ajutorul tau venim cu cateva sfaturi.

- Rozmarinul, planta aromatica cu efecte extraordinare asupra organismului, poate fi solutia pentru bolile digestive. Mai exact,ceea ce ofera vindecarea de afectiunile indurate este vinul produs din aceasta planta mediteraneeana.

- Se face distincția dintre o tuse seaca daca nu este însoțita de mucus sau flegma și o tuse productiva daca apare sputa. În caz de tuse seaca, trebuie sa folosiți remedii care sa ușureze formarea flegmei pentru a fi eliminata.

- Varza are un efect curativ incredibil și este folosita de batrâni pentru vindecarea durerilor de gât. Foile de varza trebuie aplicate în jurul gâtului și reduc durerile aparute în laringite. Specialiștii susțin ca varza sau orice derivat…

- O noua familie de antibiotice a fost descoperita in fragmente de sol, compusii naturali avand potentialul de a combate infectii bacteriene rezistente la alte medicamente de acest tip, potrivit unui studiu realizat de cercetatori americani, publicat...

- Liberalul Florin Cițu, intr-o postare pe Facebook, spune ca are informații cu privire la faptul ca la ministerul Finanțelor se lucreaza la detaliile tehnice ale implementarii impozitului pe gospodarie. Parlamentarul liberal mai spune și ca guvernul nu are intenția de a renunța la formularul 600 și ca…

- Alexis Sanchez (29 de ani ) a fost condamnat la 16 luni de inchisoare cu suspendare pentru frauda fiscala in valoare de un milion de euro, fapta comisa cand evolua pentru FC Barcelona, in sezonul 2012-2013. Sanchez a cazut la o ințelegere in care trebuie sa restituie banii, plus dobanda corespunzatoare,…

- Soferii prinsi circuland fara rovinieta pe drumurile nationale pot scapa de plata amenzii daca sanctiunea nu le este comunicata intr-un anumit interval de timp. Decizia a fost luata de catre Camera Deputatilor. Deputatii au adoptat marti un proiect de lege pentru modificarea si completarea art.9 din…

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient pe cat de banal, pe atat de eficient in hidratarea tenului. In plus, bicarbonatul mai este folosit pentru a trata acneea. Iata cum. Unica.ro a stat de vorba cu Thea Haimovitz, specialist dermato-cosmetic, care ne-a spus cateva lucruri interesante despre cum sa…

- Elevele de la Liceul Tehnologic 'Nicolae Teclu' din Copsa Mica, care l-au filmat pe preotul profesor de religie și l-au acuzat de comportament indecent, vor scapa deocamdata fara sanctiuni, și vor fi consiliate psihologic, la solicitarea ministrului Educatiei.

- Cosmin Muntean, liderul retelei de trafic de medicamente din Cluj catre SUA, afacere care a creat un prejudiciu de aproape 15 milioane de dolari, era participant activ la protestele antiguvernamentale. El a fost surprins la manifestatii purtand o pancarta "Nu muncim noi cat puteti voi fura". Procurorii…

- Un tinar in virsta de 19 ani originar din raionul Hincesti, a fost retinut de oamenii legii, pentru ca ar fi atacat o doamna, deposedind-o de bunuri materiale. Incidentul a avut loc in seara zilei de 5 ianuarie curent, pe strada Kiev, cind individul aplicind violenta nepericuloasa a atacat o femeie…

- Chiar daca ești tentat sa folosești medicamente, în urma unor studii s-a dovedit ca remediile naturale pot fi mult mai eficiente. Iata cum poți scapa rapid de temperatura, în mod natural!

- Drama in familia unei tinere din Buzau care si-a pus capat zilelor, miercuri noapte, inghitind un pumn de medicamente. Diana avea 23 de ani si era mamica unei fetite de un an. Prietenii au aflat despre tragedie chiar de pe contul de Facebook al fetei care si-a pus capat zilelor, printr-o postare facuta…

- Ultimul act de la Australian Open e programat pentru sambata, de la ora 10.30, ora Romaniei. Meciul va fi televizat de Eurosport si va insemna un moment de rascruce pentru cele doua finaliste.

- Aproape patru mii de clujeni primesc stimulente pentru creșterea copilului Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au totalizat 56,31 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 627,90 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si…

- Reglementata in Codul civil, prescriptia trebuie invocata in instanta de catre cel in folosul caruia curge, iar asta cat mai curand posibil. Termenul general de prescriptie este de trei ani, iar unele evenimente pot duce la intreruperea ori suspendarea lui. Iata, in continuare, cele mai importante…

- 1. Incalzește-te și intinde-ți mușchii faciali. Ca și in cazul celorlalte exerciții, este esențial ca, pentru a evita sa-ți faci rau singura sau evitarea unei stari de disconfort, trebuie sa te incalzești. Pe masura ce mușchii sunt folosiți, fluxul de sange crește la nivelul lor, determinand…

- Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de învatamânt superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, anunta Ministerul Comunicatiilor, precizând ca ordinul în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial. Masura…

- Fumatul este cel mai raspandit viciu la nivel mondial iar efectele lui nu sunt deloc benefice. Cei mai afectati sunt plamanii, care sunt incarcati la fiecare fum tras de particule si depuneri extrem de toxice. Stiai insa ca ii poti curata in profunzime extrem de usor? Ai nevoie de o radacina rasa de…

- 1. Altfel de lapte, in loc de medicamente antiinflamatoare Lasa laptele de migdale. Laptele de in este o optiune mai buna cand vor ca alimentatia lor sa fie mai bogata in elemente antiinflamatorii, spune Staci Small, un specialist in alimentatie. Laptele este facut din ulei de in care este…

- Gripa poate sa treaca puțin mai repede cu medicamente puternice, dar daca vrei o solutie naturala, ai la indemâna si câteva moduri mai simple de a lupta cu simptomele. Iata cele mai bune solutii sa scapi rapid de gripa fara medicamente.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat la sfarsitul lunii.

- Ron Eccles, profesor la Universitatea Cardiff din Marea Britanie, dezvaluie cele mai eficiente metode prin care poți combate raceala în doar 24 de ore. Iata orarul sau pe care ar trebui sa-l respecți!

- Aproximativ 5.000 de traficanți de droguri scapa de pedeapsa cu moartea in Iran dupa ce țara a schimbat legislația facand-o mai blanda, scrie BBC News. Pedeapsa capitala a fost abrogata pentru unele infracțiuni privind traficul de droguri, iar șeful sistemului judiciar a declarat ca toate cazurile pot…

- Nimeni nu iși dorește sa fie racit, cu atat mai mult cu cat necesita o grija deosebita pentru a se vindeca, iar tratamentul necorespunzator poate duce la agravarea bolii sau la prelungirea ei.

- Ca in orice relație, vine un moment in care simți ca ai nevoie sa stai singura o perioada. De obicei, asta se intampla intr-un moment in care lucrurile nu mai funcționeaza, simți ca nu poți rezolva nimic insa nu iți dorești o desparțire. Poate ca o pauza este fix ceea ce ai nevoie pentru a realiza daca…

- Supergolgeterul lui Lazio pare infricoșator pentru steliști, insa Ciro Immobile ar putea sa nici nu joace la București, intrucat clubul l-a pastrat pana acum doar pentru campionat. Doua meciuri contra lui Immobile sunau oricum ingrijorator, acum disputele din februarie arata și mai de speriat! Forma…

- Domeniul farmaceutic este domeniul care a inregistrat cea mai mare creștere a veniturilor in anul 2016 comparativ cu anul 2015 in cazul in care excludem comerțul, arata cel mai recent studiu realizat de de Creditinfo Romania pentru certificarea de bonitate Strongest in Romania. Creșterea veniturilor…

- Ce se face in Ajunul Bobotezei este important pentru bunul mers al lucrurilor in Noul An. Celebrata de catre ortodocsi la fiecare inceput de an, pe 6 ianuarie, Boboteaza semnifica sfintirea apelor din intrega lume, a intregii creatii, dupa cum Iisus Domnul s-a coborat in raul Iordan pentru botez. Ajunul…

- Câteva sfaturi din batrâni par a fi, cel puțin la prima vedere, leacuri pentru unele afecțiuni. – Catina, morcov și miere – ulcerul varicos piere. – Manânca miere și lamâie – tusea pleaca de la tine. – Dureri articulare…

- Rudele, prietenii si colegii sotilor Maleon nu isi pot reveni din soc. Povestea lor de dragoste parea una perfecta, spun apropiatii lor. Ambii erau straluciti, aveau cariere de succes si erau niste intelectuali distinsi. Nimeni nu isi poate da seama ce i-a determinat sa se sinucida in seara de Ajun.…

- De cand a adus-o pe lume pe micuta Victoria, Gabriela Cristea a stat mai tot timpul acasa, avand grija de ea. Astazi, vedeta a fugit la cumparaturi si le-a aratat tuturor de ce i-a fost pofta mai intai.

- Cum sa NU iei „proportii” de sarbatori Pe ultima suta de metri din acest an, in goana dupa cadouri și cumparaturi pentru masa plina de bucate, adu-ți aminte sa ai grija de silueta și de sanatate. Iata care este secretul pentru a nu lua in greutate de sarbatori fara a te abține de la excesele culinare!…

- Este principala cauza de deces in America de Nord, atat pentru femei cat și pentru barbați. Din pacate, boala este descoperita in stadii tardive, ceea ce creaza mortalitate in exces. Supraviețuirea pana la cinci ani se inregistreaza pana la 20% din cazurile diagnosticate. Cancerul de pulmon este…

- Daca platesc prejudiciul stabilit in ancheta, persoanele acuzate de evaziune fiscala scapa de pedeapsa la inchisoare cu executare. Este prevederea dintr-un proiect legislativ depus de mai multi parlamentari, la Senat. “Daca inculpatul acopera in totalitate prejudiciul și nu mai exista pedeapsa efectiva…

- Cat de performat este sistemul medical din Romania? De ce ajung oamenii sa moara cu zile, de ce unele medicamente se gasesc din ce in ce mai greu, cum putem rezolva criza imonoglobulinei și ce Cutie a Pandorei deschide celebra și controversata taxa clawback? Reamintim ca, de-a lungul timpului, ziarul…

- Bea un preparat din lamaie și patrunjel inainte de culcare, pentru a scapa de reziduurile și grasimea din organism, scrie realitatea.net.Propietațile laxative al acestui amestec contribuie la arderea grasimii chiar mai mult decat produsele destinate slabitului.

- Ca urmare a publicarii in EVZ a articolelor „ Istoria secreta a unei afaceri de 350 milioane de euro” și „Politicieni și jurnaliști, complicii industriei Pharma in capușarea banilor Sanatații”, am primit la redacție un text din partea Asociației Romane a Producatorilor Internaționali de Medicamente…