Miresmele de mancare gatita din bucatariile noastre pot fi de-a dreptul imbietoare uneori, insa atunci cand prepari alimente cu o aroma foarte puternica, izul impregnat in incapere poate deveni de nesuportat. De multe ori, nu este suficient doar sa deschizi geamul și sa aerisești bucataria pentru a elimina mirosul cinei gatite cu o seara in urma. Daca ai o bucatarie de tip open space, problema este cu atat mai mare, intrucat aroma de mancare se extinde pana in living și poate deveni neplacuta pentru oricine intra in casa. Vestea buna este ca mirosul din bucatarie poate fi eliminat fara prea mult…