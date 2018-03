Stiri pe aceeasi tema

- Imre Toth și-a petrecut primii cincizeci de ani din viața in Romania și Ungaria, inainte de a pleca in Occident. In acest dialog cu Peter Vardy, filozof maghiar stabilit in Olanda, Toth vorbește cu sinceritate și luciditate despre viața lui, despre modul sau de gandire, despre istoria Europei ...

- Nu a trecut prea mult timp de cand Elena Gheorghe (32 ani) s-a aflat pe coperta revistei Unica. In iulie anul trecut iși etala o burtica simpatica, din care abia aștepta sa-și faca apariția o fetița indelung așteptata de parinții și de frațiorul ei, Nicholas. Elena ne povestea atunci cum fiul ei este…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat pentru Hotnews.ro ca nu confirma informația potrivit careia ar urma sa plece la ALDE, insa a adaugat ca se pot intampla multe lucruri in viața politica. News.ro a relatat joi, citand surse politice, ca Zamfir urmeaza sa se alature grupului ALDE.

- Cu siguranta, ai auzit de foarte multe ori pana acum ca este foarte important pentru organismul tau sa te hidratezi deci, implicit, sa consumi o cantitate suficienta de apa, in fiecare zi. In schimb, probabil ca nu ti s-a spus la fel de des care apa este cea mai sanatoasa sau cum este de preferat sa…

- Berbec Dragostea va veni ca o furtuna in viața ta și iți va da totul peste cap. Fire impulsiva cum ești de fel, nu vei sta pe ganduri și te vei arunca in furtuna fara nicio reținere. Te vei detașa de celelalte lucruri și iți vei trai povestea la cote maxime. Lasa-ți partenerul sa vibreze alaturi…

- Barbatii vor... O femeie independenta care are propria ei viata Un barbat vrea sa se intalneasca cu o femeie care are o cariera de care ii pasa, un grup de prieteni in compania carora se distreaza, o familie iubitoare si careva interese si lucruri favorite. Astfel, el va fi singurul lucru…

- Viața noastra ar fi mult mai complicata fara existența unor lucruri care au fost inventate de femei. Nu iți vine in minte niciunul? Uite un exemplu, wifi-ul. Citeste tot materialul pe elle.ro Post-ul 10 lucruri care nu ar fi existat fara femei apare prima data in Libertatea.ro .

- Cu fiecare an ce trece se dovedește ca devenim tot mai dependenți de tehnologie. Lucruri de neimaginat in urma cu 50 de ani sunt acum aspecte comune ale vieții noastre. Trebuie sa recunoastem ca sunt zile in care petrecem mai mult timp in online decat offline. Avem satisfactia de a vedea zilnic cati…

- Rita Mureșan s-a mai ingrașat, dar nu ii pasa. Aceasta este de parere ca sunt lucruri mai importante pe care ar trebui sa le apreciezi la cel de langa tine. Atunci cand vine vorba de kilogramele care au pus din nou stapanire pe corpul ei, Rita Muresan nu este afectata deloc. „Nu mi-a iesit in viata…

- Elevii claselor VII-XII din toate școlile din județul Covasna sunt invitați sa participe la concursul de videoclipuri, intitulat „Apa este viața”, organizat cu ocazia Zilei mondiale a apei de catre operatorul regional Gospodarie Comunala S.A. Sfantu Gheorghe. In cadrul acestui concurs, fiecare clasa…

- ”Ceea ce imprimi mintii subconstiente este ceea ce mintea subconstienta universala iti va oferi la trezire.” Dr. Wayne W. Dyer Somnul este starea naturala a mintii subconstiente, care domina aproape 96% din viata pe care o avem cand suntem treji. Ult

- Medicul Vasi Radulescu scrie ca felul in care ne consumam o zi ne arata felul in care ne traim intreaga viata. 1. Treziti-va devreme si nu mai stati niciun minut in plus in pat. E timp mort. Trezirea la 5:00 sau 5:30 ofera energie, timp pentru un mic dejun relaxant, citit, meditatie, putin sport. 2.…

- Suntem cu toții in cautarea echilibrului. In viața personala, in profesie, in tot ceea ce facem. Suntem supuși in permanența mulțimii de stimuli din exterior, suntem bombardați cu tot felul de informații și sfaturi despre cum trebuie sa ne traim viața, despre ce inseamna o viața sanatoasa, despre cei…

- O alimentație sanatoasa și un regim constant de exerciții fizice sunt importante pentru sanatate, dar oamenii de știința cred ca secretul tinereții fara batrânețe consta în câteva lucruri mai puțin cunoscute.

- Cantareata americana Joan Baez a acordat recent un interviu jurnalistilor de la AFP, la Paris, in care a vorbit despre activism, Bob Dylan, cariera, vocea, noul album si turneul ei de adio. Renumita artista nu a evitat nici trecutul ei, nici prezentul, dezvaluind ca locuieste in mijlocul unei paduri…

- Viata lui Al Capone a inspirat nenumarate filme si a reprezentat un etalon pentru capii mafiei italiene care i-au urmat. Cine ar fi crezut ca Al Capone a abandonat scoala in clasa a VI-a si a reusit sa devina milionar inainte de a implini varsta de 30 de ani.

- Unele lucruri se combina perfect. Asensio și atitudinea de rockstar. Zidane și finalele de Liga Campionilor. Spuma, gelul de ras și balsamul after-shave de la NIVEA MEN. Un barbierit ușor trebuie sa fie ca fotbalul bun. Sa nu te impiedici de fundași. Sa driblezi microtaieturile. Sa decizi titluri și…

- 1. Te face fericita. Intr-o relație, fericirea partenerului ar trebui sa fie egala cu fericirea ta și invers. Daca iubitul tau este fericit doar daca tu ești fericita, inseamna ca te iubește cu adevarat. Nu numai ca vrea sa te vada fericita, ci face și anumite gesturi de tandrețe, chiar…

- Sorana Darclee e din nou singura. Artista, care iși serbeaza in curand ziua de naștere, a vorbit despre cum va petrece alaturi de prieteni, dar și ce crede despre barbatul ideal. Dupa ce in vara anului trecut a publicat o imagine in care aparea alaturi de iubitul ei , acum artista a lasat sa se ințeleaga…

- Elena Udrea spune ca nu a reușit sa iși termine cursurile de master din lipsa de timp dar și pentru ca nu se afla in starea de spirit necesara pentru a studia teologia. Fostul demnitar precizeaza și ca s-a inscris la cursuri din pasiune, pentru ca dorea sa invețe. Elena Udrea a precizat ca ii pare rau…

- Cei mai productivi oameni, au cu siguranta obiceiuri specifice pe care le integreaza în rutina lor zilnica, pentru a avea succes. Ei înteleg ca succesul începe si se sfârseste cu sanatatea lor mentala si fizica, care este în interdependeta cu obiceiurile lor dinainte…

- Actorii Leonardo DiCaprio (43 ani) și Kate Winslet (42 ani) i-au salvat viața unei tinere mame din Marea Britanie, dupa ce au ajutat-o sa stranga o suma importanta de bani, pentru un tratament de urgența. Gemma Nuttall, o tanara mama din Marea Britanie, a fost diagnosticata cu cancer ovarian in 2013,…

- Daca nu știi cine este Osho, inseamna ca de astazi incepe o noua etapa in viața ta, pentru ca intreaga colecție de carți scrise de maestrul indian sunt hotaratoare pentru soarta fiecarui om. Osho, pe numele sau adevarat Chandra Mohan Jain, s-a bucurat in ultimii ani de o popularitate fulminanta in Romania,…

- Daca in strainatate a sta cu chirie este un lucru cat se poate de obișnuit, chiar si pentru o viața intreaga, in Romania viața de chiriaș este de cele mai multe ori doar o etapa de tranziție (pana la cumpararea propriului apartament). Sosiți in București pentru facultate, job, mulți tineri din provincie…

- Dr. Quinn: Vrei o viața activa și sanatoasa? Urmeaza sfaturile lui Jillian Michaels, un guru al sportului din S.U.A. Jillian Michaels are 44 de ani și este unul dintre cei mai renumiți traineri americani, dar și o femeie de afaceri de succes și o vedeta de televiziune (a aparut într-un reality…

- Unica.ro a stat de vorba cu dr. Oana Cuzino, medic primar geriatru, doctor in științe medicale și a discutat despre principalele reguli de care sa ținem cont in 2018, pentru a duce o viața sanatoasa. Iata ce ne-a impartașit specialistul. Dr. Oana Cuzino, medic primar geriatru, doctor in științe medicale…

- Fiecare leguma este plina de fibre, minerale si vitamine, care nu sunt doar o optiune sanatoasa, ci si ideala pentru cei care se gandesc sa slabeasca. Desi toate legumele sunt nutritive intr-un fel sau altul, unele sunt ideale in cursul dietelor, ceea ce le face cu adevarat legume pentru dieta.

- Pentru a avea o viata sanatoasa nu trebuie decat sa mananci bine, sa faci miscare si sa dormi suficient. Desi pare simplu, exista si cateva amanunte care complica, totusi, lucrurile. Fiecare alegere pentru o viata sanatoasa, se poate transforma pe termen lung intr-un prejudiciu, mai ales daca se exagereaza.…

- BERBEC Viata e ca o competitie pentru tine si traiesti pentru provocari, scrie eva.ro. Daca nu e nimic de invins, care e scopul? Pentru tine, cu cat ai un trecut mai plin, cu atat e mai bine. Tu vrei cat mai multe obstacole, astfel incat sa poti invata lectii si sa evoluezi cat mai…

- Istoricul Neagu Djuvara a murit, joi, la varsta de 101 ani. Unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, Djuvara a fost una dintre personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos autentic despre Romania si blazonul ei. Iata 10 lucruri despre viața…

- Lucruri neștiute din viața Andreei Berecleanu au fost spuse chiar de ea. Prezentatoarea Observatorului de la ora 19 se trezește in fiecare dimineața la ora 06:30 pentru aș vedea copiii si are o viata incarcata cu lucruri pe care iubeste sa le faca.

- RAȘINARI: Un loc bland ca pasul Domnului, un loc plin de legenda, tradiție și poezie, unde se intampla lucruri bune, lucruri care pu pe fruntea satului aura oamenilor plini de inițiativa, implicați, trudnici, cu idei care dau rod. Read More...

- Viata marelui poet national Mihai Eminescu a ramas o sursa inepuizabila de teorii si polemici. Dincolo de opera sa inegalabila, exista multe aspecte din viata sa mai putin cunoscute publicului larg, scrie adevarul.ro.

- Au trecut 168 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu (nascut Eminovici), insa viața marelui poet național ramane o sursa inepuizabila de teorii și polemici. Dincolo de opera sa inegalabila, exista multe aspecte din viata sa mai putin cunoscute publicului larg. Cu ocazia zilei de naștere a marelui…

- Alexandra a avut de impartașit unele lucruri in legatura cu noul cuplu, pe pagina sa de Facebook, dupa ce Aurel si Diana și-au facut relația oficiala in cadrul unei emisiuni tv. Cel mai nou cuplu din showbiz-ul e la noi. BOMBA: el este fostul iubit al RIVALEI "Voi incepe prin a va mulțumi…

- 1. Iți este rușine din cauza aspectului sau preferințelor tale. Trebuie sa reții ca este vorba despre codul vestimentar sau despre maniere: trebuie sa respectați regulile. Dar daca cineva vorbește negativ despre hainele, formele sau alegerea soțului/soției, te rugam sa nu incepi sa te scuzi.…

- Un apartament nou poate fi atat un motiv de bucurie, dar și o responsabilitate pentru tine și bugetul tau. O casa noua poate fi un mod extraordinar prin care sa-ți incepi anul, insa trebuie sa realizezi ca treburile importante incep abia de acum. Nu ne indoim de faptul ca ți-ai facut toate temele inainte…

- Ducesa de Cambridge si sotie a Printului William, Kate Middleton implinește astazi, 9 ianuarie, 36 de ani. Noi te invitam sa descoperi, de ziua Ducesei de Cambridge, cinci lucruri mai puțin cunoscute despre viața ei! Foto – Northfoto

- Dana Grecu, una dintre cele mai incisive prezentatoare de la Antena 3, a anuntat ca poarta un alt nume dupa ce a divortat de cel cu care a avut o casnicie de 20 de ani. "Stiti ca avem o relatie de sinceritate. Asa sper ca o percepeti. Asta sunt si nu am cum sa fiu altfel. Sunt un pic mai tuflita. N-am…

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Cristian Ganea, a declarat, duminica seara, ca este de parere ca a ajuns la varsta la care ar trebui sa plece intr-un campionat mai puternic. El a mentionat ca teoretic ar putea juca la Athletic Bilbao, deoarece indeplineste un anumit criteriu."Orice jucator…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la citeva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala. Actritei ii vor fi interzise o serie de activitati care, pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din…

- Laurette se pare ca a ajuns la capatul puterilor in ceea ce privește viața sa personala. Vedeta amenința cu judecata, satula de tot ce se spune despre ea. Laurette, care are o fiica , a ajuns sa fie intens comentata in ultima vreme din cauza divorțului de Ciprian Nistor, care se afla la inchisoare.…

- Viața este ca o cursa pentru mulți dintre noi: o cursa pentru o promovare la locul de munca, pentru corpul perfect etc. In acest haos, nu avem un minut de rezerva pentru a face o pauza, a ne uita in jur și a spune: „Viața este frumoasa!”. Se poate intampla ca acest sentiment de armonie sa nu vina niciodata…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Actritei îi vor fi interzise o serie de activitati care pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din comun. Meghan Markle are un cont de Instagram în care selfie-urile…

- ERBEC: Berbecii ar trebui sa-și dedice ziua de azi unor acțiuni pe care le-au tot amanat. Este momentul ca rezolve probleme din trecut pentru ca nu pot fi ignorate la nesfarșit. TAUR: Taurii nu se vor simți bine azi in compania prietenilor și a nimanui. Prefera sa se izoleze…