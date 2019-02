5 lucruri pe care nu le stiai despre piesa “Without Me” a lui Halsey

Stiri pe aceeasi tema

- “Sunflower”, piesa compusa de Post Malone si Swae Lee, inclusa pe soundtrack-ul oficial al filmului “The Spider-Man: Into the Spider Verse”, a detronat piesa “Without Me” a lui Halsey si a devenit no.1 in topul Billboard Hot 100. Pentru Post Malone, “Sunflower” este a doua piesa care ajunge pe cea mai…

- Halsey, artista nominalizata la premiile Grammy si castigatoare a discului de platina de 2 ori cu piesa “Without Me”, sarbatoreste succesul lansand o varianta noua a piesei, alaturi de faimosul Juice WRLD. Juice WRLD, artistul in varsta de numai 20 ani, a reusit sa devina cunoscut odata cu hit-ul sau,…

- Hozier a lansat single-ul „Movement” la jumatatea lunii trecute, facand cunoscuta publicului o piesa profunda, care vine la pachet cu un videoclip ce il aduce in lumina reflectoarelor pe renumitul balerin Sergei Polunin. Ca sa se asigure ca lumea continua sa vorbeasca de piesa asta, Hozier a lansat…

- Piesa “Matame” a fost compusa de Marius Dia, Alex Parker, Erik Frank și Olivia Addams și produsa de Alex Parker și Marius Dia. Erik Frank a mai colaborat cu INNA pentru piesa “Ruleta”. In videoclip o sa remarci cu siguranța locul luxos in care a fost filmat. Nu intamplator este un detaliu care sare…

- Are ochi unici in lume si o privire ca nimeni altcineva! Lenna atrage insa acum atentia cu un single dedicat femeilor, intitulat sugestiv “Porque Soy Mujer”, al carui videoclip s-a filmat in Mexic, alaturi de BackSickCans. Piesa pe care Lenna o interpreteaza alaturi de trupa BackSickCans, din care fac…

- AMI, cunoscuta pentru super hit-urile sale in limba spaniola, revine cu o noua piesa si cu un nou sound. Cel mai recent single “Hola!” marcheaza o evolutie din punct de vedere muzical si o intoarcere la piesele prin intermediul carora a cucerit publicul. Daca in ultima perioada, artista a facut furori…