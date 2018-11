5 lucruri pe care le fac parintii ai caror copii sunt cuminti

Accident mortal şocant în Timiş!

Un bărbat şi-a pierdut viaţa într-un accident teribil petrecut pe o şosea din judeţul Timiş. Potrivit unor informaţii neoficiale, maşina pe care victima... The post Accident mortal şocant în Timiş! appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]