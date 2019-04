5 lucruri importante de stiut despre marirea buzelor cu acid hialuronic Doamnele si domnisoarele sunt extrem de atente la modul in care arata, urmarind intotdeauna sa fie prezentabile. Totodata, ele isi doresc sa se simta bine in propria piele, iar atunci cand considera ca au neajunsuri, incearca sa si le corecteze cu ajutorul a diferite trucuri.



Este si cazul in care femeile apeleaza la marirea buzelor cu acid hialuronic. In ciuda faptului ca aceasta practica este blamata de foarte multi oameni, ea presupune o serie de avantaje despre care reprezentantele sexului frumos trebuie sa fie constiente. In randurile urmatoare, doamnele si domnisoarele pot citi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica s-a produs la o stație de incarcare a buteliilor din Bihor iar in urma deflagrației a izbucnit un incendiu. Zece persoane au fost ranite, iar patru dintre acestea se afla in stare grava. Explozia, produsa din cauze deocamdata necunoscute, a avut loc luni seara in localitatea Ștei.…

- Este oficial! In Romania este epidemie de gripa, anuntul fiind facut miercuri, 30 ianuarie 2019, in a treia saptamana in care s-au inregistrat cazuri de imbolnaviri peste estimari. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, intr-o conferința de presa, ca sunt inregistrate 54 de decese confirmate…

- Cladirea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Tara Barsei“ Brasov, de pe strada Mihai Viteazul, va fi eficientizata energetic printr-o interventie complexa, estimata la 10,726 milioane de lei fara TVA. Contractul de lucrari a fost deja scos la licitatie pe platforma electronica SICAP, iar ofertele…

- UPDATE: Varstnicii de la azilul din Vama, judetul Suceava, unde marti a izbucnit un incendiu la acoperis au fost transportati de echipaje SMURD la un alt centru din localitate. Intre timp, pompierii decoperteaza acoperisul pentru a lichida focarele ascunse. Potrivit Inspectoratului pentru…

- Incendiu la un azil de persoane varstnice din județul Suceava Un incendiu a izbucnit în aceasta dimineata la un azil de persoane vârstice din localitatea Vama, judetul Suceava. Echipele de salvatori sosite la fata locului au fost nevoite sa evacueze locatarii, aproximativ 50 de…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, un incendiu a izbucnit la un azil de persoane varstnice din localitatea Vama, arderea manifestandu-se doar la nivelul acoperisului. Pana in prezent, nu au fost semnalate victime, dar se desfasoara actiuni de verificare in toate…