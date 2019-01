5 locuri top secrete cenzurate de Google maps (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, potrivit datelor furnizate de operatorii economici, in județul Suceava sunt 111 posturi vacante. In Romania sint disponibile aproximativ 32.600 de locuri de munca, dintre care cele mai multe, respectiv 6.313, in București. La polul opus…

- La Alba Iulia in minivacanța de 1 Decembrie sunt așteptați aproape 200.000 de vizitatori. Cei care vor veni cu mașinile personale pot sa-și inchirieze de pe acum un loc de parcare, contra sumei de 20 de lei pe zi. ”Inchiriez locuri de parcare in Alba Iulia aproape de bulevardul unde va avea loc parada…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.231 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 971 locuri de munca: 950 muncitor necalificat in agricultura – cules capsuni, 6 muncitor necalificat in agricultura, 5 mecanic (reparare autovehicule cu…

- Probabil majoritatea dintre noi am vazut, sau macar am auzit, de comedia romantica “Pretty Woman”. A fost filmul anilor ’90 cu cele mai multe incasari și care a marcat debutul comediilor romantice. Insa, pana sa se ajunga la produsul final de astazi, filmul a trecut prin mai multe “provocari” iar scenariul…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-4, de elvetianul Roger Federer (37 ani, 3 ATP), duminica, in finala turneului ATP 500 de la Basel (Elvetia), dotat cu premii totale de 1.984.420 de euro. Pentru ...

- Se primesc inca inscrieri pentru campania agricola de anul viitor din Spania. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.127 locuri de munca vacante. Așa cum am anunțat deja, in Spania sunt disponibile 967 locuri de munca: 950 muncitor necalificat in agricultura…

- In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 310 din 29.09.2009 Primaria Municipiului Bacau anunta publicul interesat de intentia executivului de a rezerva 2(doua) locuri de parcare situate in parcarea din Bacau, str. Nicolae... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- BMW a prezentat noul X7. Cel mai mare SUV din gama constructorului german va fi disponibil pe piața incepand cu luna martie a anului viitor, iar producția va demara in cadrul fabricii din Spartanburg, Carolina de Sud, SUA. Noul BMW X7 devine varful de gama in segmentul SUV oferit de producatorul bavarez…