- Parul lung poate fi o arma de seductie foarte eficienta pentru o femeie. De aceea este important sa il ingrijim constant, iar mastile preparate acasa sunt cea mai buna solutie pentru un par lung si sanatos.

- Jucatoarea Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, joi, inaintea turneului de la Indian Wells, ca isi doreste sa fie in continuare furioasa pe teren, dar in acelasi timp trebuie sa fie si mai calma si sa nu se mai critice atat de aspru. ”Mereu caut perfectiunea, dar in acelasi timp stiu…

- La nivelul județului Alba, 6,1 % dintre elevii din mediul liceal și profesional au declarat ca au consumat cel puțin o data in viața droguri ilicite sau noi substante psihoactive, potrivit unui studiu. In ierarhia tipurilor de drog consumat, pe primul loc se situeaza canabisul. Adolescenții au mai incercat…

- Pentru turneul feminin care debuteaza miercuri la Indian Wells, o singura intrebare isi pun observatorii: ce spera Serena Williams, devenita mama in septembrie anul trecut, la revenirea sa dupa mai mult de un an de absenta? ''Sunt nerabdatoare, toata lumea trebuie sa aiba ambitii mari…

- Locuitorii din Noua Zeelanda au avut parte de cea mai calduroasa vara din istoria inregistrarilor meteorologice din aceasta tara, informeaza DPA. Temperatura medie stabilita in vara care tocmai s-a incheiat a fost de 18,8 grade Celsius, cu 2,1 grade Celsius peste media din perioada 1981-2010, conform…

- Guvernul Norvegiei a alocat 13 milioane de dolari pentru a extinde un laborator izolat, construit pe o insula din Oceanul Arctic, menit sa protejeze resursele de hrana ale planetei în eventualitatea unor dezastre naturale sau provocate de om, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Rusia a inregistrat pierderi de cel putin trei miliarde de dolari in urma sactiunilor Statelor Unite, ca urmare a implicarii in alegerile prezidentiale din 2016."Suntem multumiti ca unele tari au suspendat achizitia de produse din Rusia.

- Sute de oamenii au facut donatii pentru a ajuta la repatrierea trupului romanului care a murit strivit de un copac weekendul trecut in Malta. Banii stransi o vor ajuta si pe sotia barbatului, care a ramas singura cu doi copii mici. Printre donatori s-a numarat atat presedinta Maltei, cat si o companie…

- Administratia Trump si-a revizuit, luni, decizia privind construirea unui nou sediu pentru Biroul Federal de Investigatii si a decis sa ceara Congresului alocarea restului de 2,175 miliarde de dolari necesari. Vara trecuta, presedintele american anuntase ca renunta la ideea cautarii unui sediu…

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat astazi politia si spitalul locale, transmit EFE si DPA. Accidentul s-a produs aseara, cand autocarul care transporta 50…

- Irakul are nevoie de 100 de miliarde de dolari (81 de miliarde de euro) pentru finantarea proiectelor de reconstruire a infrastructurii distruse de razboi, anunta Guvernul de la Bagdad, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.

- Constructorul american de automobile electrice Tesla iși menține obiectivele de productie pentru sedanul Model 3 stabilite de fondatorul Elon Musk, chiar daca a raportat cele mai mari pierderi trimestriale din istorie si a avertizat ca investitiile sale vor creste in acest an, informeaza AFP, preluata…

- Samsung Electronics a inregistrat o cifra de afaceri de 65.98 trilioane woni (61,54 mld. dolari) și un profit operational de 15.15 trilioane woni (14,13 mld. dolari) in cel de al patrulea trimestru din 2017.

- Minerii de bitcoin care au decis sa mai ramana in joc in mijlocul scufundarii preturilor ar putea sa afle in curand ca fantana s-a uscat, relateaza Bloomberg. O scadere de aproximativ 70% de la mijlocul lui decembrie incoace a facut profitabilitatea sa scada enorm. Scazand pana la pragul…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis…

- Cele mai tari reclame de la Super Bowl 2018. Au platit zeci de milioane de dolari sa apara! Ca in fiecare an, finala Super Bowl se bucura de audiente fantastice. Nu e de mirare ca pretul difuzarii reclamelor in pauzele publicitare este deosebit de piperat. Pentru 30 se secunde de difuzare unele companii…

- Pentru ca nicio companie nu l-a angajat, Acton s-a alaturat lui Jan Koum, fost angajat Yahoo, si au pornit in 2009 un startup care avea sa devina regele mesageriei, WhatsApp, scrie Mediafax. Cinci ani mai tarziu, Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a decis sa achizitioneze Whatsapp pentru…

- Dupa euforia de la sfarsitul anului trecut, cand bitcoin trecea pragul psihologic de 20.000 de dolari, iar analistii se intrebau unde se va opri aceasta ascensiune fulminante, cea mai populara dintre monedele virtuale a...

- Bitcoin a scazut joi pana la 8.970 de dolari pe unitate. Cea mai valoroasa moneda virtuala din lume s-a depreciat cu circa 55% de la un maxim de aproape 20.000 de dolari arins la sfarsitul lunii decembrie. Declinul a avut loc in conditiile atentiei tot mai mari date de autoritatile…

- Profitul consemnat de Facebook in ultimul trimestru din 2017 a crescut cu 20% comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la 4,26 miliarde de dolari. Totodata, veniturile au crescut cu 47%, la 13 miliarde de dolari. Compania a incheiat anul cu 25.105 de angajati si 1,4 miliarde de utilizatori…

- Indonezia este una dintre cele mai bune țari de vizitat din Asia, mai ales pentru turiștii care vor sa experimenteze o vacanța exotica, cultura asiatica și peisajele care iți taie respirația.

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, marti, o lista cu 210 oameni de afaceri si înalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Magnatul Kirill Shamalov ar fi ramas fara aproape jumatate din avere drept pedeapsa pentru despartirea de fiica cea mica a lui Putin, Katerina Tikhonova, dupa ce s-a vehiculat ca ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza vineri The Sun in pagina sa electronica.…

- Anunț Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Campia Turzii Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 26.01.2018, intre orele 09.00 – 22.00, in municipiul Campia

- In timpul vacanței de iarna petrecuta in Maldive, președintele Ucrainei Petro Poroshenko ar fi inchiriat o insula separata, in perioada 1-8 ianuarie, potrivit unei investigații "Mr. Petro Incognito. Concediul secret al președintelui Poroshenko", transmite Radio Svoboda, citat de unian.net. Președintele…

- Constructorul aeronautic european Airbus a semnat joi, cu Emirates Airlines, companie aeriana controlata de emiratul Dubai, un protocol de acord in valoare de 16 miliarde de dolari vizand achizitionarea unui numar de 36 de avioane A380, informeaza AFP. Emirates Airlines este de departe cel…

- Dincolo de coasta statului Washington se afla un numar de insule care mai de care populata de oameni instariti care si-au permis pamant aici. Una dintre aceste insule se numeste McNeil. Aici, se ridica si o institutie inconjurata cu garduri pline de sarma ghimpata in spatele carora „locuiesc” 236 dintre…

- Reprezentantii Isabella Stewart Gardner Museum din orasul american Boston au anuntat ca ofera pe timp nedefinit o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii privind 13 lucrari de arta, printre care se numara tablouri de Rembrandt...

- O insula din Marea Caraibilor, pe care se afla unul dintre cele mai luxoase resorturi din America Centrala, este vinduta la un preț derizoriu de numai 10 dolari. Cuplul care deține insula a decis sa organizeze un concurs la care poate participa oricine și sa aleaga un ciștigator dintre cei inscriși,…

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- O insula uimitoare din arhipelagul Okinawa, Japonia, ocupa primul loc in topul celor mai populare destinatii de vacanta recomandate de TripAdvisor pentru anul 2018. Desi necunoscuta pentru majoritatea turistilor, aceasta a fost catalogata ca noul Bali sau Hawaii.

- Cu un patrimoniu estimat la 105,1 miliarde de dolari (aproximativ 88 de miliarde de euro), Jeff Bezos, fondator si CEO al companiei Amazon, a devenit cel mai bogat om din istorie, potrivit Bloomberg.Pana acum, titlul i-a apartinut co-fondatorului Microsoft, Bill Gates.

- George Srour, un nume cunoscut in lumea mondena a Capitalei, a decedat zilele trecute, din cauza unei boli la ficat. De origine libaneza, acesta era supranumit "George Arabu" și deținea un restaurant in București. Anunțul a fost facut de unul din amicii lui George, prietenii fiind luați prin surprindere…

- Un grup de bautori dintr-un mic oras din Noua Zeelanda si-a creat propria insula pentru a scapa de sub incidenta unei interdictii de consum de alcool in public perioada sarbatorilor de sfarsit an,...

- Icaria, insula din Egee, cu 10.000 de locuitori este o insula minune. Locuitorii acestei insule, conform studiilor, au de trei ori mai mult șansa de a trai peste 90 de ani decit oricare alta populație din Europa. Cancerul, depresiile, bolile cardiovasculare, demența nu sint binevenite in acest loc.…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie…

- O investiție, deloc de neglijat, a Primariei Arad, a fost realizata in trei dintre cele mai mari cimitire ale municipiului nostru. Este vorba de cimitirele Eternitatea, Pomenirea si Gai, unde municipalitatea a hotarat sa monteze stalpi de iluminat public cu panouri fotovoltaice. In total, au fost și…

- Descris drept primul smartphone entry-level cu design full-screen si patru camere foto, Leagoo M9 va intra in oferta magazinelor asiatice chiar inainte de Craciun. Asteptat pentru data de 20 decembrie, Leagoo M9 se prezinta cu un design asemanator modelului Galaxy S8, insa fara a avea prea multe in…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze, transmite AFP. "In total 26 de persoane si-au pierdut viata in alunecarile de teren care…

- Potrivit US Geological Survey, cutremurul a avut loc la o adancime de 91 de kilometri, la mai putin de un kilometru de Cipatujag, oras de pe insula Java. Imediat dupa seism a fost emisa o alerta de tsunami, care ulterior a fost anulata. The Jakarta Post noteaza ca zeci de cladiri au…

- Cercetatorii au crezut ca insula va supravietui doar cateva luni de la nasterea sa in ianuarie 2015. Aceasta, numita Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, a aparut din apele Regatului Tonga, inaltandu-se chiar si la 150 de metri deasupra marii, intre...