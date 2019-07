5 idei simple pentru transformarea bucătăriei tale Cu siguranța te-ai gandit pana acum ca ți-ar placea sa schimbi ceva la bucataria ta și sa ii dai un vibe nou care sa te reprezinte mai mult. Exista numeroase idei și trucuri simpatice la care poți apela pentru a realiza rapid și creativ o astfel de transformare. De aceea iți propunem cinci variante care sa te inspire și sa iți ofere o noua perspectiva asupra posibilitaților pe care le ai. Fii ingenioasa! Experimenteaza cu diverse modele de tapet Schimbarile pe care le aduci spațiului personal nu trebuie sa fie costisitoare sau complicate pentru a avea un rezultat “wow” și de impact. Un covoraș… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in urmatorul deceniu vor fi create 325.000 de noi locuri de munca, in timp ce pentru alte 275.000 lucratorii trebuie sa-si imbunatateasca abilitatile digitale intrucat automatizarea si introducerea inteligentei artificiale vor elimina treptat activitatile repetitive. 'Raportul prezinta in…

- Marti incepe examenul de Evaluare Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a. Prima proba scrisa este cea de Limba si literatura romana, urmata de Matematica, testare programata joi, 20 iunie. Rezultatele vor fi cunoscute in 25 iunie, iar cele finale, dupa contestații, in 29 iunie. Potrivit informatiilor…

- Elevii care au terminat in acest an clasa a VIII-a intra in febra probelor de Evaluare Naționala de saptamana viitoare. De marți, 18 iunie, vor avea testari la Romana, Matematica și Limba materna. Examenul se va incheia in data de 29 iunie, cu afișarea rezultatelor finale. Media de admitere, pe baza…

- Elevii de clasa a VIII-a termina cursurile vineri, 7 iunie, dar pana atunci de luni, 3 iunie, se pot inscrie la examenul de Evaluare Nationala, important pentru admiterea la liceu. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolvenților invațamantului gimnazial,…

- Iti doresti o bucatarie noua, cu design modern si tehnologii de ultima generatie, dar ti-e teama ca nu iti vor ajunge banii pentru renovare? Inainte sa te apuci de treaba, pregateste un plan de actiune, care sa includa toate schimbarile pe care ti le doresti. Astfel, vei putea face o estimare…

- Un femeie din Alba a avut o surpriza neplacuta dupa ce a achiziționat produse din carne de porc dintr-un supermarket cunoscut din județul Alba. Cand aceasta a deschis punga a observat ca produsul era plin de mucegai. Incident scandalos, in aceasta dimineața, reclamat de o clienta care a cumparat un…

- Regulile privind indentificarea si inregistrarea cainilor cu stapan au fost modificate recent printr-un ordin ANSVSA. Schimbarile sunt menite sa actualizeze legislatia dupa ce a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi referitoare la acțiunea de vaccinare antirabica a cainilor…

- Elevii din clasele a II-a, a IV-a si a VI-a vor da testari de Evaluare Nationala, in luna mai. Notele nu se trec in catalog, insa rezultatele sunt utile pentru elevii, parinti si cadre didactice. Subiectele sunt concepute de Ministerul Educatiei, pe modelul testelor PISA. Subiectele pentru Evaluarile…