5 idei de vacante in luna ianuarie: de la plaje exotice, la cele mai frumoase statiuni montane

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna a pus stapanire pe Valcea si implicit pe drumurile nationale care tranziteaza acest judet. Azi - noapte, pompierii au fost nevoiti sa intervina pe DN 7 A Brezoi - Voineasa si la Voineasa, iar in aceasta dimineata pe DN 64 Ramnicu Valcea - Baile Olanesti, pentru inlaturarea copacilor si stalpilor…

- Romanii au platit cu 10-15% mai mult in acest an pentru vacantele din perioada Sarbatorilor de iarna, cele mai multe cereri fiind pentru statiunile montane autohtone - Sinaia, Poiana Brasov, Busteni si Paltinis, dar si pentru destinatii exotice, precum...

- ♦ Poiana Brasov beneficiaza de un domeniu schiabil care se intinde pe 45 de hectare si are 26 de kilometri de partii ♦ Statistica numara in 2017 doar 1,2 milioane de vizitatori in unitatile de cazare din judetul Brasov, aceasta fiind a doua destinatie dupa Capitala.

- Celebritatea cere de multe ori sacrificii, cu multe dintre ele afectand aspectul fizic. Una dintre cele mai celebre modele de pe Instagram, Charlotte D’Alessio, este exemplul viu al schimbarilor dramatice prin care trec multe tinere.

- Ludovic Orban nu se dezminte si continua seria atacurilor cu tenta penala la adresa adversarilor politici. The post Aflat la Timișoara, Ludovic Orban trimite PSD in „vacante exotice”. Destinatiile sunt Costa Rica, Madagascar sau Brazilia appeared first on Renasterea banateana .

- Michelle și Barack Obama formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri care au locuit la Casa Alba. Sunt impreuna de peste un sfert de veac, dar se iubesc ca in prima zi. Fostul cuplu prezidențial a sarbatorit miercuri, 3 octombrie, 26 de ani de casatorie, cum altfel decat prin deja obișnuitele declarații…

- Una dintre cele mai populare plaje, faimoasa dupa aparitia filmului The Beach, din 2000, cu Leonardo DiCaprio, va fi inchisa pe termen nedeterminat pentru a-i permite sa-si revina dupa distrugerile cauzate de...

- Roxana Balcescu, sefa agentiei de turism CMB Travel din Capitala, care vinde pachete turistice personalizate spre destinatii precum Thailanda, Caraibe, Mexic, Sri Lanka sau Cuba, cu vanzari de 4 milioane de euro anul trecut, spune ca turistii ce vor sa mearga in vacante exotice platesc intre 3.000 si…