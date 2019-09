5 idei de iluminare a locuinței care îți pot îmbunătăți starea de spirit Știi deja ce impact poate avea iluminarea locuinței asupra starii tale de spirit. Numeroase studii au aratat ca lumina joaca un rol crucial in crearea unei atmosfere relaxante, confortabile, in care sa iți reincarci bateriile și sa scapi de stres. Daca o incapere bine luminata te poate face sa te simți mai fericita, o incapere intunecata sau luminata subtil stimuleaza apetitul și relaxarea. Insa puțini sunt cei care iau in calcul aceste aspecte atunci cand iși amenajeaza locuințele. Din fericire, exista numeroase soluții pentru imbunatațirea calitații iluminatului din casa ta, iar asta fara sa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

