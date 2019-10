Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand cu data de 16 octombrie 2019 va demara Campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2019. Reamintim ca in conformitate cu Decizia de punere in aplicare a Comisiei nr. 6536, statele…

- Direcția de Asistența Sociala (DAS) din cadrul Primariei Sibiu distribuie incepand de marți, 1 octombrie, formularul pentru cererea și declarația pe propria raspundere in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuinței cu gaze naturale, energie termica, energie electrica, lemne, carbuni și…

- In fiecare sezon, poti crea in locuinta ta o noua atmosfera, in ton cu anotimpul, care sa iti ofere acea stare de bine si sa te ajute sa te deconectezi de la tumultul cotidian, in momentul in care pasesti inauntru.

- • Un iesean a fost condamnat in premiera pentru comiterea unei infractiuni rar intalnite • Individul a primit o pedeapsa cu amanarea aplicarii, pentru schingiuirea animalelor • Totul a pornit dupa ce cateva bovine au intrat pe terenul sau pe care avea lucerna • Individul a incercat sa scape spunandu-le…

- Din cele 193 de interventii pentru stingerea incendiilor din cel de-al doilea trimestru al anului, nu mai putin de 116 au fost pentru cele de vegetatie uscata. Adica majoritatea. Iar 82% dintre incendiile de vegetatie uscata s-au inregistrat la activitati de asanarea, indepartarea gunoaielor,…

- Politistii din cadrul Sectiei Nr. 13 Politie Rurala Titu au fost sesizati, joi, 22 august, prin numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, de catre un barbat din Poiana, cu privire la faptul ca locuinta sa este cuprinsa de flacari.

- Miercuri, 31 iulie, este ultima zi pentru depunerea declaratiei unice, dupa ce termenul initial de 15 martie a fost amanat. Declaratia unica poate fi depusa pana la 31 iulie. Prin acest formular se declara, dupa caz, impozitul pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2018,…

- Universitatea Dunarea de Jos admitere 2019. Vești bune pentru cei care iși doresc sa studieze domenii extrem de cautate. UDJ din Galați a inființat doua specializari unice: inginerie medicala si amenajarile hidrotehnice.