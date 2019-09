5 greşeli pe care le fac bărbaţii atunci când vor să seducă o femeie Iata 5 tactici folosite de barbati in speranta ca reusesc sa atraga femeile dar care de fapt, in multe cazuri, le alunga. Pentru barbati # 1: Discutiile cu ea Se crede ca una dintre cele mai bune metode de a cuceri o femeie este printr-o conversatie inteligenta. Asa ca, dupa ce ai privit minute in sir o femeie superba intr-un club, iti iei inima in dinti si o abordezi. Numai ca dupa cateva schimburi de cuvinte observi ca ea incepe sa bata in retragere. Cumva, cu cat vorbesti mai mult cu atat femeia devine mai rigida. Cand, dupa 5 minute de conversatie ciudata ea se ridica si pleaca,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

