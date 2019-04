5 greşeli intime pe care le fac toţi barbaţii Iata 5 credinte eronate care te pot face sa iei decizii incorecte in dormitor. 1. O viata sexuala sanatoasa inseamna sa faci amor de cel putin trei ori pe saptamana

Fals

Nu exista un numar „corect" de partide pe saptamana. Greseala pe care o faci aici este sa-ti compari viata sexuala cu una „ideala". Nu conteaza decat ceea ce tu si jumatatea ta doriti. 2. Inchiderea luminii o va excita

Adevarat

Multi barbati isi doresc sa faca amor cu lumina aprinsa pentru a vedea ceea ce fac insa o astfel de decizie poate inhiba o femeie. Intunericul le ajuta sa se concentreze… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un gest pe care multi dintre noi il considera banal a schimbat viata Crinei, eleva premianta dintr-un sat din Brasov. Dupa ce am prezentat cazul elevei de 13 ani care invata la lumina lumanarii, trei prieteni din Pitesti au cautat casa izolata intre dealuri pentru a monta panouri fotovoltaice.

- Andreea Marin și-a amintiti de ființa care i-a dat viața, dar care a plecat mult prea devreme de langa ea. Cu ocazia Zilei de 8 Martie, Ziua Femeii și a Mamei, Andreea Marin a scis un mesaj emoționant pe conturile de socializare. Andreea Marin, in varsta de 44 ani, și-a pierdut mama pe vremea cand avea…

- Foarte mulți barbați sunt atrași de femeile mai in varsta ca ei, multe cupluri de la Hollywood fiind formate dintr-un barbat tanar și o doamna mai trecuta prin viața. De ce? Misterul a fost descifrat chiar de catre domni. Bright Side a decis sa faca lumina in acest caz și a gasit mai multe explicații…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, marti, referitor la OUG pentru repunerea in termen a celor condamnati de completuri nelegal constituite ca o greseala nu o poate repara pe alta. "Eu am spus ca nu ar trebui sa ne ocupam noi de asa ceva, aici trebuie lasata justitia, avocatii sa faca recurs…

- Simona Halep a declarat ca nu are asteptari prea mari la Australian Open 2019. "Am sarbatorit de revelion pana la 5 dimineata, pentru prima data in viata mea. In vacanta am petrecut mult timp in oras, iar asta nu se intampla foarte des. Am dus o viata normala si m-am bucurat foarte mult pentru…