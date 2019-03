Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la Mandinga te provoaca sa asculti cel mai nou single al lor! Una dintre cele mai exotice trupe din tara lanseaza „Provocador”, o piesa senzuala, cu ritmuri latino si un videoclip incitant, filmat pe strazile Cubei. „«Provocador» este a doua piesa la care am filmat videoclipul in Cuba si ne bucuram…

- Ruby toarna miere și venin in cel mai nou clip! Compusa de Shift, Liviu Teodorescu, Enri Demi & Iraida in studiourile Midiots și lansata alaturi de Cat Music, #Toarna este o piesa cu beat-uri tribale, elemente orientale și versuri incitante. Decoruri special construite pentru acest concept, peste 24…

- Samung lanseaza in aceasta seara, intr-o conferința aniversara, noul telefon al brandului, Samsung Galaxy S10 Plus. Samsung Galaxy S10 Plus e un model special. E al zecelea din seria Galaxy S, iar zvonurile ce au ieșit pana acum in piața spun ca telefonul va fi unul care va incerca sa revoluționeze…

- In numai 10 zile de cand au fost puse in vanzare, biletele s-au vandut peste 50% din total, iar azi show-ul este sold out. Sunt de fiecare data no. 1 in trending pe YouTube, iar show-ul lor de pe 1 iunie de la Arenele Romane este deja sold out, la nici o luna de cand... View Article

- Dupa ce a dus „Aprinde scanteia” in topurile muzicale alaturi de Smiley, Dorian lanseaza „La mine in tara”, o doina moderna ancorata in realitatea sociala din Romania, dar și un grup de Facebook pentru toți romanii, indiferent de țara in care se afla, un spațiu in care aceștia pot continua in scris,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, crede ca președintele Klaus Iohannis va intra in turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2019 și va caștiga al doilea mandat. Hunor crede ca Iohannis poate fi invins in alegeri doar de Dacian...

- Cata emoție incape intr-o piesa? O mare intreaga de sentimente atunci cand versurile sunt semnate de The Motans. Noul lyric video „Saint Loneliness” se inscrie in seria pieselor cu versuri emoționante cu care The Motans și-a obișnuit deja fanii. Videoclipul piesei este o animație realizata de la zero…

- Cel mai tare live e cel pe care il traiești. Intr-o lume in care viața se deruleaza pe ecranele telefoanelor, in care zambetele și discuțiile sunt tot mai mult inlocuite de filtrele aplicațiilor, piesa „Traiește frumos” a fost foarte bine primita de public și intens distribuita in mediul online. Videoclipul…