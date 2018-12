5 fantezii sexuale de pus în practica diseară 1. Afiseaza-te in pardesiu, fara nimic pe dedesubt Daca n-ai facut niciodata asta, e momentul sa incerci! Sunt de ajuns o pereche de bikini minusculi, tocuri inalte si o haina care sa ajunga pana la pamant. Bate-i partenerului la usa imbracata asa si fa-i o surpriza pe care n-o va uita prea curand! Atentie: ia un taxi, daca vremea e mai racoroasa, nu vrei sa racesti si sa-ti curga nasul cand ajungi la usa iubitului. 2. Sex pe masa din bucatarie Schimba decorul – iesi din dormitor si muta actiunea in... bucatarie. Sau oriunde in alte parte, chiar si in debara sau pe scari… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

