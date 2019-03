5 EXERCŢII simple pentru un abdomen plat Cu toții ne dorim un abdomen plat, insa, pentru a ajunge sa avem mult-ravnitele patrațele, este nevoie de o disciplina, mult sport și, foarte important, o dieta corespunzatoare. Antrenamentul zilnic pe care il facem acasa sau la sala trebuie sa conțina acele exerciții ce activeaza mușchii abdominali și a ard depozitele de grasime din acea... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

