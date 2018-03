5 exerciţii fizice care grăbesc venirea menstruaţiei Iata 5 exercitii fizice ca sa grabesti venirea menstruatiei: Exercitii fizice grabire menstruatie #1. Flotari Aseaza-te pe podea, corpul intins in linie dreaptate sprijini pe degetele de la picioare si pe palmele cu degetele desfacute, cu bratele in extensie completa si capul in prelungirea corpului. Spatele, fesierii si abdomenul se mentin incordate pe toata durata executarii miscarii. Acum, ca esti sprijinita coboara corpul cand pieptul atinge solul sau aproape de acesta. Apoi, revin-o in pozitia initiala. Inspira in timp ce corpul se lasa in jos si expira la revenire. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

