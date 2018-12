Stiri pe aceeasi tema

- Departe de casa, in diferite comunitati de pe Glob, romanii din diaspora se pregatesc de Craciun incercand sa pastreze traditiile si obiceiurile din Romania. Totul se intampla in jurul bisericilor romanesti din strainatate, acolo unde de sarbatori comunitatea se aduna ca intr-o familie.

- Principalul Pom de Craciun din Ucraina a fost inaugurat in piata Sofia sub aplauzele a sute de cetateni.Au urmat apoi focuri de artificii si un concert. La ceremonia festiva a participat primarul orasului Kiev, Vitali Kliciko, si prima doamna a Ucrainei, Marina Porosenko.

- Cantece si poezii de Craciun pentru copii In prima zi de Craciun Iubirea mi-a trimis intr-adevar: O potarniche intr-un par. A doua zi de Craciun Iubirea mi-a trimis intr-adevar: Doua turturele Si-o potarniche intr-un par.A treia zi de Craciun…

- Politistii Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J. Hunedoara au oferit sprijin material unor familii din Deva si Orastie, care nu au posibilitatea de a le oferi copiilor cele necesare, pentru masa de Craciun. Este vorba despre o familie monoparentala din municipiul Deva care are trei copii…

- Presedintele polonez Andrzej Duda va veni insotit de o delegatie 50 de persoane, in mare parte ziaristi. Conform programului, va vizita Muzeul de Arta din Craiova, apoi va depune o coroana de flori la Cimitirul Catolic, iar la final va avea intalnirea cu militarii polonezi. Ziaristii romani nu au fost…

- Ignatul, un moment plin de obiceiuri și superstiții, are loc in fiecare an la 20 decembrie. Tradiția neaoșa a Ignatului se trage din vremuri stravechi, dinaintea creștinatații. Se spune ca, pe atunci, la finele anului, se faceau sacrificari in numele divinitaților. Oamenii au observat ca, in preajma…

- Femeia era din Arad, avea 28 de ani și absolvise Politehnica, relateaza aradon.ro. Groaznicul accident a avut loc sambata dimineața pe drumul județean 592, iar mașina in care se afla femeia se deplasa dinspre Timișoara catre Chereveșu Mare. Citeste si Un tanar de 18 ani a murit dupa ce s-a…