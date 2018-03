5 cupluri celebre care sunt #relationshipgoals

Stiri pe aceeasi tema

- Superstițiile legate de numarul 13 merg atât de departe în unele cazuri, încât exista strazi a caror numerotare sare peste el și cladiri care nu conțin acest etaj, el fiind notat fie &"12 prim&", fie

- Familia unui cantaret de muzica populara din Arad trece prin momente grele. Cosmin, fiul lui Lele Craciunescu, a murit la varsta de doar 36 de ani din cauza unei boli incurabile, scrie antena3.ro.Cosmin Craciunescu era angajat la Primaria Lipova, dar muzica era marea lui pasiune. Apropiatii si rudele…

- Aldi Rizal, un baiețel din Indonezia, a devenit cunoscut in intreaga lume dupa ce a aparut in presa. Micuțul fuma chiar și 40 de țigari in fiecare zi, la varsta de 2 ani. Acesta are acum 10 ani și a reușit, in sfarșit, sa renunțe la fumat. Problema este ca Aldi Rizal a devenit dependent […] The post…

- Supereroii iși poarta maștile pentru protecție atunci cand salveaza lumea de la bucluc. Mai nou se pare ca trend-ul a ajuns și la dj-ii care prefera sa-și pastreze identitea secreta, lasand muzica lor sa-i faca cunoscuți și apreciați. Care sunt cei 10 dj legendari ce salveaza lumea zi de zi prin muzica…

- Fostul international Ionut Lupescu, care si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), sustine ca principalul sau obiectiv la conducerea FRF este sa uneasca lumea fotbalului. El a declarat, vineri, la Botosani, la finalul unei intrevederi pe care a avut-o…

- De-a lungul timpului, scenele și studio-urile muzicale s-au schimbat in bine și au evoluat datorita femeilor cu voci și sentimente puternice ce ne-au impartașit talentul lor prin piese marcante pentru istoria muzicii. La fel cum spunea și Ellie Goulding in discursul de la Brit Awards, “Suntem foarte…

- Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat ca deși toata lumea vorbește de acest play-off și play-out ca de un nou campionat, pentru el lucrurile nu stau intocmai. „Toata lumea vorbeste de un nou campionat, desi asa personal nu pot sa abordez diferit lucrurile, pentru mine este un…

- Presedintele american Donald Trump a salutat „posibilul progres” in discutiile dintre Corea de Nord si Coreea de Sud, la cateva ore dupa ce sud-coreenii au spus ca Nordul este dispus sa inceapa discutii cu Statele Unite privind renuntarea la programul nuclear, scrie CNN. „Un posibil progres in discutiile…

- Soc in lumea fotbalului! Capitanul Fiorentinei, Davide Astori, a murit inaintea meciului cu Udinese in etapa a 27-a din Serie A. Fundasul in varsta de 31 de ani a incetat din viata noaptea in camera sa de hotel. Potrivit presei, motivul decesului este stop cardiac.

- "Lectura ne face fiinte umane", "citim pentru ca nu trebuie sa ne ajunga lumea in care traim", "sa ne dorim sa descoperim noi universuri". Sunt mesajele scriitorilor Doina Rusti, Dan Lungu si Liliana Corobca.

- Dani Mocanu pare sa faca tot ce poate pentru a ieși in evidența. Așa ca, cel care a devenit celebru pentru faptul ca are reale probleme cu justiția - acuzat intr-un dosar de proxenetism - a decis sa faca un gest care, cu siguranța, il poate face și mai cunoscut.

- Scene amuzante s-au petrecut la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, dupa ce un barbat a sarit pe gheața și a inceput sa se dezbrace sub privirile nedumerite ale tuturor celor prezenți. Totul s-a petrecut la scurt timp premierea participantilor la proba de 1000 de metri, potrivit foxnews.com. In varsta…

- Gala de moda ce a avut loc la Milano i-a lasat muți de uimire pe cei prezenți. Renumitul brand Dolce & Gabbana a folosit drone pentru prezentarea de moda in cadrul careia au fost expuse ultimele modele de genți ale creatorilor sai.

- Lumea celor care se ocupa de PR (relatii publice) este una aparte. Cei care se ocupa de promovare, de comunicare au un set limitat de tertipuri prin care viseaza sa maximize profitul din orice. Pana la un punct este de ințeles. Intervine insa o limita a bunului simț pe care mulți dintre ei nu o cunosc.

- Dua Lipa a ținut un discurs extrem de emoționant la decernarea premiilor Brit 2018. Marea caștigatoare a nopții a declarat ca premiile caștigate sunt dedicate femeilor din intreaga lume. “Vreau sa mulțumesc fiecarei femei care a fost pe scena inaintea mea și le-a oferit fetițelor ca mine un model pentru…

- Prioritatile s-au schimbat total pentru ea in momentul in care au venit pe lume copiii, scrie fanatik.ro. Mai intai, fetita. Si apoi, tripletii. Nicoleta a ales familia si s-a mutat in provinicie, la Miercurea Ciuc. O perioada, i-a mers inca bine pe plan financiar, asta pentru ca a mai avut ceva…

- Fie ca a fost vorba de un sfat prietenesc, de un articol pe blogul de specialitate sau de un eveniment de profil organizat cu minuțiozitate la Iași, lupa Ramonei Cervenciuc s-a aflat in permanența deasupra accentelor din lumea modei. In varsta de doar 27 de ani, ea a hotarat recent sa imbrace costumului…

- "Sylvester Stallone a murit!", aceasta este stirea ca a zguduit lumea luni dimineata. Informatia a aparut dupa ce o poza prin care se transmis condoleante actorului s-a viralizat pe retelele de socializare.

- Desi traim in lumea atacurilor cibernetice, intr-o lume in care din ce in ce mai multe atacuri aeriene se fac cu drone, iar multe din sistemele de aparare sunt de asemenea partial automatizate, factorul uman este indispensabil.

- O racheta Falcon 9 ce va decola sambata de la baza militara Vandenberg, din California, va plasa pe orbita doi sateliti prin care SpaceX va testa viitoarea retea de sateliti prin care compania inteționeaza sa ofere internet in orice zona din lume, informeaza News.ro.

- Te-ai gandit vreodata ce ai face cu banii daca ai castiga la loto? I-ai investi, ti-ai cumpara o casa, masina, i-ai da rudelor? O femeie din Irlanda a stiut din prima clipa ce se va intampla cu averea uriasa

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca, in privinta Formularului 600, ”lumea trebuie sa stea linistita”, el precizand ca MFP va definitiva in cursul acestei saptamani mecanismul de comasare a celor cinci formulare, printre care si Declaratia 600, intr-unul singur. …

- Politia din Milwaukee (Wisconsin) a fost contactata pentru a investiga o persoana care ii trimitea mesaje ciudate lui Miley Cyrus. Barbatul vorbea despre sfarsitul lumii si despre faptul ca se va duce la artista acasa pentru a fi cu ea pentru totdeauna.

- „Regele” trage un semnal de alarma si spune ca fara investitii serioase la nivelul copiilor si juniorilor, fotbalul nostru va muri. Cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor recunoaste ca la finalul acestui sezon va parasi Romania pentru a prelua fraiele unei alte echipe din Occident. Gheorghe Hagi…

- Un cunoscut atlet a încetat din viata la doar 33 de ani în conditii suspecte. Este vorba despre atletul australian Jarrod Bannister care s-a stins din viata subit. Tânarul a fost gasit mort în propria casa.

- Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier judetean in mandatul 2008 2012, s a stins din viata, informeaza igj.ro. Organizatia judeteana Gorj a Partidului National Liberal isi exprima profundul regret si transmite condoleante familiei indurerate. ...

- Prima editie a seriei de conferinte "Despre lumea in care traim", un festival de prelegeri si dialoguri culturale si stiintifice pe teme de actualitate, sustinute de specialisti importanti si oameni de cultura de prestigiu, va avea loc la Ateneul Roman in perioada 24 - 28 februarie, anunta Fundatia…

- "Iar pricina tuturor relelor din lume provindin principiul pe care il punem la temeliaeducației copiilor noștri" Sfantul Ioan Gura de Aur Lumea viețuitoare și familiaRaportand familia la scara lumii viețuitoare (al carei corolar este creația umana) vom observa ca ea apare acolo ...

- Channelingul este procesul de deschidere a canalului energetic și de lumina propriu pentru a te conecta la legatura ta cu astralul, proces care poate fi comparat cu deschiderea unei porți de vibrații spre subconștiența cosmica. Deschiderea acestui canal de legatura cu lumea spirituala se poate face…

- Gigi Becali este decis sa se implice in alegerile pentru președinția FRF, care vor avea loc in aprilie. Patronul FCSB il va susține pe Ionuț Lupescu și vrea sa se discute cu aceste și cu șefii Asociațiilor Județene de Fotbal. "Eu il votez doar pe Ionuț Lupescu. Vreau sa vorbesc cu el și sa il incurajez.…

- Seria asta de poze o sa-ți raspunda intrebarilor pe care ți le puneai și iți vor arata lumea intr-un mod diferit. Așa arata interiorul de chitara. O racheta fotografiata de pe Stația Spațiala Internaționala in momentul in care parasește atmosfera Pamantului. Așa se paveaza drumurile in Olanda. Un teatru…

- Seria asta de poze o sa-ți raspunda intrebarilor pe care ți le puneai și iți vor arata lumea intr-un mod diferit. Așa arata interiorul de chitara. O racheta fotografiata de pe Stația Spațiala Internaționala in momentul in care parasește atmosfera Pamantului. Așa se paveaza drumurile in Olanda. Un teatru…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- O spun doi oameni care isi impart viata si drumurile de 15 ani incoace si care nu considera mersul la altar un prag capital in iubire Sunt de atat de mult timp impreuna, incat lumea se intreaba daca au facut sau nu marele pas. „De unde stiti voi ca nu l-am facut?“, spune Razvan in gluma. Caci Miki si…

- Unul din fondatorii "Corupția ucide", premiat de Forbes. Locuieste in Cluj Locuieste in Cluj-Napoca si este unul dintre fondatorii "Corupția ucide", grup civic ce s-a remarcat in ultimul timp pentru organizarea protestelor impotriva modificarii legilor Justitiei. Este vorba despre Florin Badița, unul…

- Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui și a filialei PSD Vaslui, a anunțat cum ar trebui sa arate noul Guvern, condus de Viorica Dancila, dupa eșecurile Cabinetelor Grindeanu și Tudose.Citește și: Noi probleme pentru Florian Coldea: Un fost sef SPP vrea sa sesizeze comisiile…

- Piesa face parte din "Expozitia de iarna Brickenburg", iar crearea ei a fost inspirata de aniversarea a 25 de ani de la prezentarea în cinematografe a filmului "Jurassic Park". Lumea constructiilor din caramizi LEGO si-a redeschis portile pentru publicul vizitator,…

- Anamaria Prodan a inceput anul 2018 in forta! Atat in viata privata, cat si in cea profesionala. Fericita pana peste cap de reusita ei, vedeta a impartasit cu prietenii virtuali motivul bucuriei sale. Unul dintre internauti a felicitat-o si i-a spus ca este "Numarul 1".

- Miley Cyrus pregatește cele mai speciale și romantice surprize cand vine vorba de iubitul sau Liam Hemsworth. Cu ocazia zilei sale de naștere (Liam a implinit 28 de ani), Miley i-a pregatit un colaj cu selfie-uri de-ale cuplului, pe care l-a postat pe Instagram impreuna cu textul: “La mulți ani celui…

- Intrunit in sedinta publica, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate si a decis sa aplice urmatoarele sanctiuni: - Realitatea TV - amenda de 20.000 de lei pentru incalcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului…

- Fotbalistul Cyrille Regis, o legenda a sportului britanic, a murit, duminica, la varsta de 59 de ani. Cauza mortii a fost un atac de cord, potrivit presei britanice. Sportivul si-a inceput cariera la echipa Hawthorns, dar s-a remarcat prin cele 241 de aparitii pe teren pentru Baggies, in cadrul carora…

- Aflata in zona centrala a Timișoarei, strada Nicu Filipescu arata ca una situata la periferia unui orașel din lumea a treia. Sute de hartii și pet-uri aruncate la baza imobilelor, pungi luate de vant și impraștiate pe toata strada, șervețele folosite și ambalaje cu resturi in ele, toate se gasesc pe…

- Astazi, la #instalove, inimioara lui Alice a fost impartita in doua, de catre Miley Cyrus si Ariana Grande: “Se pare ca cele doua sunt priete bune si, mai mult chiar, formeaza un duet reusit pe scena. De data aceasta, le regasim pe o scena mai restransa, interpretand un cover dupa trupa Crowded House,…

- Opt hoteluri de pe litoral, detinute de sase sociatati comerciale, au ramas fara certificate de clasificare dupa un control al Ministerului Turismului, arata rapoartele companiilor catre Bursa de Valori Bucuresti.

- Exista cateva locuri in lumea asta unde oamenii nu au acces, pe care nu au voie sa le viziteze din anumite motive. De exemplu, Mount Weather Emergency Operations Center din Virginia. Mount Weather este un refugiu secret al guvernului SUA construit pentru a adaposti oficialii americani, in caz de catastrofa.…

- Anul 2017 a fost considerat un an greu și cu multe incercari, iar pentru anumite vedete a fost un an al curațeniei, un an in care au avut curajul sa se descotoroseasca de lucrurile pe care nu le mai folosesc și sa se indeparteze de persoanele care nu le mai reprezinta. Iata care au fost divorțurile…

- Ca la orice final de an, tragem linie și facem bilanțul, iar de data aceasta capitolul vizat este din lumea mondena, mai exact celebritațile care au decis sa puna capat casatoriei in anul 2017. Anul 2017 a fost considerat un an greu și cu multe incercari, iar pentru anumite vedete a fost un an al curațeniei,…

- Atatea vești proaste și știri negative in lumea asta, incat atunci cand auzi de povești cu final fericit și fapte bune, parca nu-ți vine sa crezi. Un caine labrador a fost salvat dintr-un rau inghețat in Marea Britanie de un pompier. Videoclipul a fost realizat cu o camera de acțiune montata pe casca…

- De cate ori te-ai intrebat, in timpul vizionarii unui film, daca actorul preferat interpreteaza pe bune rolul sau folosește o sosie. Realitatea te lasa uneori cu gura cascata. Una dintre cele mai mari surprize vine de la Johnny Depp care a fost dublat de Theo Kypri in parțile 2 și 3 ale francizei ”Pirații…

- Lumea nu o știe pe Dua Lipa de cand era mica, lumea o știe pe Dua Lipa dupa single-ul “New Rules”. Artista e pe un mare val, dupa aproape 800 de milioane de vizualizari pe YouTube la hitul anului și faima pe care a capatat-o din 2015. Ai vazut-o la Neversea, dar știai ca a... View Article