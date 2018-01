Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o confruntare incredibila, in care a fost bombardata cu lovituri puternice de americanca Lauren Davis, Simona Halep (nr. WTA) a descris la finalul partidei cum se simte “A fost Un meci foarte greu. Nu am jucat niciodata un set ...

- "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriti sa veniti impreuna cu noi: Dragi prieteni, Coalitia PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia sansa, dupa ce…

- Initial, medicii se asteptau ca perioada in care acesta va ramane internat va fi de lunga durata, insa evolutia a fost favorabila in acest timp. „La momentul sosirii, pacientul avea testiculul integru, neafectat, dar cu o importanta lipsa tegumentara la nivelul scrotului. S-a facut toaletarea plagii,…

- Premierul Mihai Tudose a spus luni referitor la realizarea podului suspendat peste Dunare, de la Braila, ca "s-a intrat in linie dreapta". "S-a intrat in linie dreapta. Este un obiectiv major, (...) este si un element de siguranta nationala si un element de normalitate (...) un fluviu nu se mai traverseaza…

- Razvan nu știe cum sa scape de insistențele unor ”baieței”. ”Eu sunt in general in grupuri de baieței și primesc ... Ma dezabonez, ei ma baga inapoi in grup”, a spus prezentatorul tv.

- Stephen Hawking a transmis un mesaj incurajator persoanelor care sufera de depresie. Reputatul om de știința a comparat depresia cu o gaura neagra dar a precizat ca exista posibilitatea de a scapa chiar și de forța gravitaționala a acesteia. Intr-o conferința publica organizata de BBC, profesorul Stephen…

- Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca a fost emis, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ordinul de incepere pentru realizarea pasajului de la Domnesti, proiect estimat la 91,55 milioane lei, fara TVA.CNAIR a emis in 5 ianuarie ordinul pentru…

- Un tanar a fost depistat de polițiștii bistrițeni, prin localitatea Braniștea, la volanul unui autoturism, deși avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. In cursul zilei de ieri, 4 ianuarie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au depistat in trafic un tanar, de 26…

- Vei atrage norocul tot anul, pentru ca indepartezi ce este vechi. Si, in plus, vei avea si niste sertare libere. Ghidurile de dezvoltare personala din 2016 Incepe cu rafturile bibliotecii. Daca ti-ai cumparat acum cativa ani carti care sa te invete cum sa iubesti, cum sa faci bani, cum sa…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 3 ianuarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Serviciul de masa pe care nu l-ai folosit niciodata Noua regula: fie incepi sa folosesti des acest serviciu de masa, fie scapa de el. Nu poate fi o luna mai buna decat Decembrie pentru a decide ce sa faci cu toate acele farfurii, castroane etc pe care le-ai primit in dar de ziua ta sau la…

- In fiecare an, pe 27 decembrie, credinciosii ortodocsi si cei greco-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Stefan, primul diacon si martir al Bisericii. Rugaciunile catre acesta sunt multe, iar ele te ajuta sa atragi lucrurile bune in viata ta si te scapa de pacate. In plus, unii dintre preoti au marturisit…

- Pentru cei care de sarbatori au depasi numarul paharelor si nu stiu cum sa scape de senzatiile neplacute provocate de consumul excesiv de alcool, specialistii recomanda cateva trucuri ce inlatura greata si durerile de cap.

- Un tribunal din Slovacia a decis ca parlamentarul slovac de extrema dreapta Milan Mazurek se face vinovat de rasism si l-a condamnat la plata unei amenzi, a anuntat joi postul TV TA3, informeaza dpa. Membru al Partidului Poporului - Slovacia Noastra (extrema dreapta) si parlamentar din 2016, Mazurek…

- Evazioniștii condamnați la închisoare între doi și 15 ani ar urma sa scape de executarea pedepsei daca achita integral prejudiciul sau își iau angajamentul de a acoperi prejudiciul într-o anumita perioada, potrivit unui proiect de

- In prezent, smartphone-ul este unul dintre cele mai populare cadouri. Mii de astfel de dispozitive electronice, de altfel foarte utile, au fost oferite cadou persoanelor dragi numai sarbatorile acestea. Cu totii avem nevoie de smartphone, iar oamenii au devenit dependenti de acest companion permanent…

- Proiectul celebrului Florin Iordache de la PSD zis “Alta intrebare” de modificare a legii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) ar putea avea efecte devastatoare asupra activitatii institutiei, avertizeaza agentia intr-un raspuns pentru Romania Curata.

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa.

- ASA Targu Mures s-a tarat in ultimele etape programate in 2017 in campionatul Ligii 2. Trei infrangeri drastice (3-0 la ASU Poli, 5-0 la Stiinta Miroslava si 2-5 pe teren propriu) a suferit echipa antrenata de Marius Popescu, esecuri care au coborat-o pe locul 8 dupa 21 de jocuri desfasurate in acest…

- Cele mai eficiente tratamente pentru tuse sunt plantele, iar patlagina este prima pe lista ceaiurilor minune. Leacurile naturale nu numai ca sunt eficiente in calmarea afectiunilor bronsice, dar cresc si imunitatea.

- Acesta este super-alimentul care te scapa de multe probleme de sanatate. Ghimbirul și-a caștigat numele de super aliment datorita proprietaților sale datorita carora cu el se poate trata diverse afecțiuni.Un condiment ce nu ar trebui sa iți lipseasca niciodata din casa ta. Fie ca il folosești…

- La asta nu ne-am fi gandit pana acum. Cafeaua o consumi zilnic, a devenit un obicei, te trezesti cu ajutorul ei, dar nu te-ai fi asteptat sa te ajute si intr-un alt mod. Nopțile pierdute sau poate gena au favorizat apariția pungilor sub ochi sau a cearcanelor. Acum poți scapa de ele cu ajutorul...Vezi…

- Cu toții cunoaștem acea senzație pe care o simțim cand ieșim din casa și mașina este inghețata. Parbrizul, ușile și incuietorile ne fac sa irosim minute bune pentru a curata gheata de pe parbriz sau pentru a aștepta dezaburirea geamurilor. Cateva trucuri verificate vor face ca lucrurile sa mearga mult…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un conducator auto care se afla la volan deși nu deținea permis de conducere.Mai mult, acesta a încercat sa îi pacaleasca pe oamenii legii, prezentând un permis de conducere fals.”La data de 09.12.2017,…

- Petele de rugina din cada și chiuveta sunt greu de eliminat, de aceea este bine sa iei masuri din timp. In loc sa dai banii pe soluții scumpe, poți folosi doua alimente care se gasesc in orice bucatarie: sare și oțet de vin. Toarna intr-o sticla 100 ml de oțet, peste care adauga doua linguri de sare.…

- Fostul senator Christian Gigi Chiru a fost acuzat de savarsirea infractiunilor de spalare de bani, luare de mita si fals in declaratii. Dupa 4 ani de ancheta, toate acuzatiile au fost clasate.

- Fregata franceza GUEPRATTE F 714 a efectuat, in perioada 5 8 decembrie, o vizita in portul militar Constanta.Pe timpul escalei, comanda navei a facut vizite oficiale la Comandamentul Flotei, unde a avut o intalnire cu contraamiralul de flotila Daniel Capatina, si la autoritatile locale, iar echipajul…

- In primavara anului 2010, criminalul Michael Beuke a fost executat prin injectie letala, intr-o inchisoare din statul american Ohio. Beuke a fost condamnat la moarte pentru o crima si doua tentative de omor comise, in 1983, cand a mers cu autostopul prin statul Ohio si i-a impuscat pe trei dintre soferii…

- Cel puțin zece refugiați sirieni au murit duminica și șapte au fost raniți intr-un accident rutier in timp ce incercau sa se sustraga unui control al poliției in sudul Turciei, a informat ziarul Hurriyet, citat de EFE. Accidentul s-a produs la 12:45 GMT pe o șosea din provincia Hatay,…

- Ai musafiri la cina și nu ești prea sigura de cum trebuie așezate tacamurile? Noi iți vom spune care sunt regulile prevazute de codul manierelor elegante De asemenea, iți vom arata cum așezi tacamurile la sfarșitul felului de mancare servit pentru a lasa mesajul potrivit. Cum asezi tacamurile pe masa…

- In contextul pregatirilor pentru sarbatorirea Centenarului Marii Uniri (1 Decembrie 2018), Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures din Baia Mare, in parteneriat cu Muzeul Maramuresan din Sighetu Marmatiei, a derulat, in perioada octombrie-noiembrie 2017, proiectul cultural intitulat „Maramureseni…

- Una dintre strategiile care ajuta la ținerea sub control a stresului este alimentația. Afla ce alimente trebuie sa manânci și ce trebuie sa faci pentru a scadea tensiunea arteriala și pentru a scapa de stres.

- 1: Spray-ul nazal Utilizare standard: Desfunda cailor nazale. Utilizare surprinzatoare: Calmeaza cosurile de pe nas. Cei mai multi dintre doctori recomanda utilizarea spray-urilor nazale sub 3 zile, din cauza faptului ca tesuturile nazale devin dependente de decongestionant.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani a organizat, miercuri, un amplu exercițiu pentru limitarea efectelor rezultate ca urmare a producerii unui incendiu la fondul forestier in padurea Gorovei, comuna Vaculești, se arata intr-un comunicat al ISU. Potrivit scenariului, în…

- „Referendumul de ieri a fost o infrangere a socialiștilor, care au vrut sa ia cu forța primaria". Declarațiile aparțin liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și au fost facute in cadrul unui interviu pentru Ziarul Național.

- Angela Merkel, liderul creștin democrat, a anunțat eșecul negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare. Alegerile din 24 septembrie nu au asigurat formațiunii conduse de cancelarul Merkel suficiente...

- Horoscop 19 noiembrie 2017. Taurii au o zi obositoare. Conflictele cu partenerii importanți scapa de sub control Horoscop 19 noiembrie 2017 – Berbec Poate fi o zi deosebit de obositoare, din cauza unor conflicte care scapa de sub control, cel mai probabil cu unul dintre partenerii de cursa lunga – cel…

- Temperaturile scazute si conditiile climatice precare din timpul iernii fac ca cele mai multe femei insarcinate sa se teama de aceasta perioada. Fiecare anotimp poate influenta starea generala a unei femei insarcinate, insa, grija excesiva si teama de a nu se intampla ceva cu bebelusul din pantece pot…

- „Partidele de opoziție, din pacate, iși fac un titlu de glorie in a respinge in bloc orice propunere a coaliției de guvernare, iar reprezentanți ai unor instituții ale statului ajung in punctul in care incita la proteste de strada, inclusiv la nivelul președintelui Romaniei. Este un climat de talibanism,…

- Usor, usor, ne apropiem de decembrie, asa ca ar trebui sa ne bucuram de ultimele zile de toamna. Mai ales ca temperaturile depașesc valorile potrivite pentru aceasta perioada. Mai vin ceva ploi prin nord-vestul țarii, in rest avem vreme buna. Maxima zilei ajunge pana la 16 grade Celsius.

- Parlamentul a adoptat astazi, în lectura finala, modificari și completari la Legea monumentelor de for public, transmite MOLDPRES În document se precizeaza ca „monumentele de for public au un rol deosebit în formarea imaginii localitaților urbane și rurale a oricarei…

- Astfel, Arhanghelul Mihail apare in icoane sub chipul unui ostas sever, in mana dreapta avand o sabie de foc, in stanga un cantar si la picioare un diavol cazut, iar Arhanghelul Gavriil este zugravit sub chipul unui tanar plin de duiosie, cu o floare in mana dreapta (de obicei floare de crin), adresandu-se…

- Cum s-a facut frig, cum incepe sa ne deranjeze gatul, iar tusea nu ne da pace. Aceasta poate prevesti o raceala, o infecție a cailor respiratorii, iar daca nu este tratata la timp poate avea consecințe grave. Iata care sunt cele mai eficiente 3 metode naturale prin care scapam de tusea persistenta:…

- Aceasta este solutia pentru o afectiune extrem de grava de care sufera mii de oameni. Intoleranta la lactoza e extrem de raspandita si creeaza un disconfort foarte mare.In cazul in care suferi de intoleranța la lactoza, poți sa consumi semințe de chia. Vezi AICI cum te pot ajuta aceasta si…

- Iata cateva sfaturi pe care Lidia Fecioru le da celor incercati de boli: "Noi ne putem modifica organismul pentru ca constientul nostru, adica ceea ce vedem si pipaim, ce gustam, transmite informatia catre subconstient, subconstientul transforma organismul nostru in perioada de somn exact…

- Ospatar, gata, vreau socoteala, m-am plictisit de carciuma acestei vieți cu lautari care canta aiurea, scrie tot și nu umfla nota – am iubit, recunosc, dar nu cat scrii tu acolo, scade din imparțitor deimparțitul și pune suma eșecurilor dinjos de inmulțirea restului rezultat din adaos Alo, patroane…

- Cele mai multe femei se confrunta cu par gras. Daca ești una dintre persoanele care au parul gras și care trebuie sa il spele in fiecare zi, inseamna ca scalpul produce sebum intr-o cantitate mare. Nu este nimic anormal; trebuie doar sa rezolvi aceasta problema intr-un mod eficient – cautand cauza…

- Rusia a efectuat joi mai multe teste cu rachete angajand "cele trei componente nucleare" de care dispune, a anuntat in aceeasi zi Ministerul Apararii rus, potrivit AFP.Fortele militare ruse "au procedat la un exercitiu de gestionare a fortelor lor nucleare strategice", a indicat Ministerul…

- Miercuri, presedintele executiv al clubului din Copou, Adrian Ambrosie, a anuntat ca gruparea ieseana risca depunctarea ca urmare a faptului ca nu a platit drepturile financiare ale unor fosti jucatori ai echipei, Nicusor Grecu, Branko Grahovac, Ionut Voicu, Madalin Ciuca, Milan Mitic, Alexandru Ciucur…