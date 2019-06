5 carti pentru care sa iti faci timp de lectura vara aceasta

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care prevede modificarea Codului Electoral, cu anularea sistemului electoral mixt in cazul alegerilor parlamentare, a fost votat astazi in prima lectura de catre deputații din noua majoritate parlamentara.

- Numarul magazine online a ajuns in Romania la aproximativ 15.000, in 2018, dublu fata de anul precedent, cand se inregistrau 7.000 astfel de afaceri, releva o cercetare de specialitate. În acest context, specialiştii în marketing online menţionează că, în funcţie…

- Judith Kerr, o celebra scriitoare de literatura pentru copii, autoarea seriei de carti "Mog" si a unor volume precum "The Tiger Who Came to Tea" ("Tigrul care a venit la ceai"), a murit la varsta de 95 de ani dupa o scurta suferinta, au anuntat joi reprezentantii editurii HarperCollins, citati de…

- Chef de evenimente cu staif? Lectura publica la Bacau – Cezar Amariei, la debut, cu volumul „Zilele noastre marunte”. Miercuri, 8 mai, ora 17.00, Biblioteca Judeteana ”Costache Sturdza”. Adrian Jicu, directorul bibliotecii, a stat la povesti cu Adina Suhan, in matinalul Radio Romania Iasi.

- Fostul presedinte american Barack Obama si sotia sa, Michelle, vor produce pentru Netflix un serial adaptat dupa cartea criticului Michael Lewis despre sosirea lui Donald Trump la Casa Alba, "The Fifth Risk", potrivit AFP, scrie news.ro.Platforma video a anuntat in mai 2018 ca a ajuns la un…

- Parte a proiectului „Promovarea lecturii prin demersuri educative nonformale”, proiect avizat de Ministerul Educației Naționale, Saptamana lecturii consta intr-o serie de activitați care vizeaza dezvoltarea capacitaților de ințelegere a textelor, placerea pentru lectura, familiarizarea cu lucrul…

- In 1956, Boris Pasternak ii incredinta unui editor italian primul sau roman. La momentul acela, scriitorul nu credea ca romanul sau va fi publicat vreodata in Uniunea Sovietica. Cuvintele pe care le-a spus acum...

- Financial Times: Procurorii din Tokyo l-au arestat pentru a patra oara pe Ghosn ● Bomba demografica: Finlanda transmite un avertisment Europei ● La Libre Belgique: Theresa May cere o noua amânare, Jeremy Corbyn accepta sa o întâlneasca pentru a iesi din impas ● Les Echos: Investițiile…