5 cai sa-ti imbunatatesti calitatile de parinte Se intampla de multe ori sa stai si sa te gandesti daca esti sau nu un parinte bun. E adevarat, la scoala ai invatat sa socotesti, sa citesti, ai invatat despre fizica, geografie, istorie, filosofie si cate multe altele, dar nimeni nu te-a invatat sa fii parinte. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Lucrurile in Romania au demonstrat chestiuni care nu pot fi contrazise. PSD si cand era in mare forma si obtinea multe voturi, pierdea prezidentialele si, de regula, cand pierzi prezidentialele pierzi si guvernarea. S-a dovedit ca presedintii alesi pot rasturna majoritati guvernamentale. Eu…

- Dr. Alina Torsin, medic specialist anestezie si terapie intensiva la un spital privat din Capitala, a participat la misiuni de voluntariat in cele mai sarace tari ale lumii, Uganda si Rwanda, unde a pus umarul la salvarea celor mai napastuiti oameni.

- Deputatul PSD Ciprian Serban a reactionat vizavi de experienta traumatizanta prin care fetita de 8 ani din Baia de Arama a trecut. Ciprian Serban a cerut o ancheta in acest caz, in calitate de deputat si redarea demnitatii umane acestui copil, in calitate de parinte. Deputatul, scrie pe pagina personala…

- „Capete in gura și… pe ei! Corect? Capete in gura și… pe ei! M..e PSD? M..e USR! M..e PNL!”. Pare greu de crezut, dar e adevarat. Aceste discuții chiar au avut loc. Sunt cuvintele lui Felix Stroe, presedintele PSD Constanta. In plina sedinta, acesta a considerat ca oamenii de partid au nevoie de un…

- Patronul uneia dintre cele mai cunoscute și apreciate paini din Romania, Laszlo Dioszegy, ne-a dezvaluit o parte a secretului sau: „Rețeta am aprofundat-o dupa ce-am mers un an prin cele mai indepartate sate, stateam pe langa bunici de 70 de ani sa invaț". Probabil, cea mai buna paine din Romania. Cel…

- Nicu Gemanaru este gospodar din satul Doroteia al orasului Frasin, din judetul Suceava. El a venit la „Hora Bucovinei”, o sarbatoare campeneasca organizata de Consiliul Judetean Suceava, pentru a prepara un vitel si un porc la protap. Ne-a spus ca a invatat sa faca friptura pe cand era in armata si…

- Si-au perfectionat engleza si au reusit sa implementeze diverse proiecte sociale in localitatile lor. Vorbim despre 150 de tineri din Capitala si din sase raioane ale tarii, beneficiari ai programului ACCES al guvernului american.

- Scene cu muncile oamenilor de la tara, dar si peisaje si forme geometrice se regasesc pe ouale incondeiate de o femeie de 56 de ani, din Bran. Mioara Todor duce astfel traditia familiei mai departe si incondeiaza oua de mai bine de 20 de ani. Mioara Todor si sora sa lucreaza de mai bine de un an pentru…