5 căi pentru o viaţă amoroasă de calitate. Cum să-ţi îmbunătăţeşti performanţele în pat Acestea va vor ajuta nu doar sa va imbunatatiti tacticile, ci sa ganditi altfel atunci cand este vorba despre sex.

Pentru o viata sexuala de calitate trebuie sa fii in forma fizic

Oricine stie ca sexul de calitate necesita putere fizica si energie. Din nefericire, cateodata activitatea sexuala trebuie redusa intrucat unul dintre parteneri oboseste repede. Daca esti intr-o forma fizica buna, nu doar ca poti prelungi durata actului in sine, insa nici nu-ti vei face griji in legatura ca crampele musculare sau cu faptul ca poti capata febra musculara. Daca toate cele expuse mai sus… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

