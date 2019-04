5 aplicatii pentru case de marcat si imprimante Noua generatie a retailului incearca in permanenta sa isi automatizeze activitatea pentru a castiga timp pretios pentru dezvoltarea afacerilor.



Solutiile mobile destinate deopotriva comerciantilor mici si mijlocii, dar si celor volati sau lanturilor de distribuie, au inceput sa fie printre preferatele intreprinzatorilor.



Producatorii de echipamente fiscale vin in intampinarea clientilor cu aplicatii diverse care tin pasul cu noile tendinte tehnologice.



Astfel, companiile care intentioneaza sa isi eficientizeze procesul de vanzare prin integrarea unor solutii mobile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

