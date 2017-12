49 de copii au ajuns pe lume la Iaşi chiar de Naşterea Domnului Dintre acestia, 22 sunt baieti, iar 27 sunt fete. In ziua de Ajun, pe 24 decembrie, s-au nascut 12 copii, dintre care sapte fete si cinci baieti, cel mai mic bebelus cantarind 2.550 de grame, iar cel mai mare fiind un baietel de 3.500 de grame. De asemenea, in prima zi de Craciun au fost inregistrate 14 nasteri, sapte fete si sapte baieti, cel mai mic bebelus cantarind 1.800 de grame, iar in a doua zi de Craciun au fost 23 de nasteri. Primul bebelus care a ven (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Biserica cu Hramul „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din comuna Garoafa, sat Faurei, a gazduit in ziua de Craciun, dupa slujba Praznicului Nasterii Domnului, un mic moment artistic care a bucurat atat sufletele celor tineri cat si pe cele ale parintilor si bunicilor. Astfel, un grup…

- Apoi, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au zis ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore. "Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa amiezii de ieri si in cursul diminetii,…

- Managerul Spitalului de copii "Sfanta Maria" din Iasi, medicul Radu Terinte, a declarat pentru News.ro ca miercuri fetita era asteptata la spital, insa parintii nu au adus-o. "Este un caz dramatic, iar atitudinea parintilor este greu de inteles. Au fost la Timisoara, la spital, de acolo au…

- Craciunul 2017 va fi unul de neuitat pentru sase salajence care au primit cel mai frumos si mai asteptat cadou: au devenit mame. La Maternitatea Spitalului Judetean de Urgenta Zalau s-au nascut in perioada 24-26 decembrie trei fetite si trei baieti, cu greutatea cuprinsa intre 1.650 si 3.780 de grame.…

- Cei doi soti Maleon care si-au pus capat zilelor de Craciun vor fi inmormantati joi, sicriele cu trupurile lor fiind depuse la cimitirul Petru si Pavel din Iasi. Va reamintim ca in ziua de Craciun, in jurul orei 16,00, directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, in varsta…

- Anthony Milan Ross, un chef vegan, a fost acuzat de crima, dupa ce și-a ucis fosta soție și cei doi copii. Poliția a declarat ca Anthony a fost arestat, dupa un schimb de focuri de arma cu ofițerii. Intervenția autoritaților a avut loc într-un complex de apartamente de lux Phoenix, Arizona,…

- In ziua de Ajun, pe 24 decembrie, s-au nascut in total 12 copii, dintre care sapte fete si cinci baieti, cel mai mic bebelus cantarind 2.550 de grame, iar cel mai mare fiind un baietel de 3.500 de grame. De asemenea, in prima zi de Craciun au fost inregistrate 14 nasteri, sapte fete si sapte baieti,…

- "O amintire cu dl profesor Bogdan Maleon... Era ultimul curs inaine de examen, iar noi, masteranzii dumnealui, ii adresam intrebari despre modul de alcatuire a subiectelor. Mie imi placea sa glumesc cu dumnealui, desi era un tip serios, tinea la glume. La un moment dat, l-am intrebat:…

- Zilele de Craciun nu au fost deloc linistite pentru ca Romania este ingrozita de evenimente socante. Unul dintre cele mai tragice este cel al tinerilor soti Maleon din Iasi, oameni educati si cu o stare materiala buna care au recurs la gesturi extreme ce le-au pus capat zilelor. Potrivit oamenilor legii…

- 'In aceasta perioada de sarbatoare, Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' este imbracata in doliu. Suntem profund socati si intristati de tragedia petrecuta in familia profesorului Maleon, cadru didactic al Facultatii de Istorie si director al Bibliotecii Centrale Universitare 'Mihai Eminescu'. Gandurile…

- Doar doi nou-nascuti au vazut lumina zilei la Maternitatea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, de Craciun, in ziua de 25 decembrie 2017. Amandoi sunt baieti si s-au nascut pe cale naturala. Primul, Cristian Carpaci, a venit pe lume la ora 9.20, cantarind 3.300 de grame. Familia sa este din localitatea…

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, Anda, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba…

- O dubla crima a șocat Romania in ziua de Craciun! Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, profesor universitar, a fost gasit mort, langa sotia sa, care zacea si ea fara suflare. Polițiștii incep sa desfaca acest incurcat caz. Se pare ca Maleo și-ar fi ucis soția intr-un moment…

- Directorul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara, scrie digi24.ro.

- Tragedie de Craciun. Doi soți au fost gasiți morți in propria casa, in Iași. Potrivit unor surse din ancheta, ar fi vorba despre directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, profesorul universitar Petru Maleon, și soția sa.

- Cele doua persoane, directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa, au fost gasite fara suflare in locuinta lor . Cei doi par sa nu fi avut probleme, spun rudele, care au fost surprinse sa afle ca cei doi au murit. Ei au fost gasiti morti de o ruda, care a venit sa vada de…

- In mesajul de Craciun, premierul Mihai Tudose le ureaza romanilor sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste, noteaza News.ro . “Dragi romani, Nasterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie pentru noi toti. In aceste zile de sarbatoare, va doresc tuturor momente minunate alaturi de cei dragi si sa…

- Presedintele american Donald Trump a primit, in Ajun, apeluri telefonice din partea mai multor copii pe care i-a intrebat ce-si doresc de Craciun, dar a dezvaluit si lucrurile care se afla pe lista lui.

- Premierul Mihai Tudose le ureaza romanilor, in mesajul de Craciun, sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste."Dragi romani, Nasterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie pentru noi toti. In aceste zile de sarbatoare, va doresc tuturor momente minunate alaturi de cei dragi si sa va ganditi mereu…

- Cazul fetiței bolnave de cancer a ajuns in atenția publicului dupa ce parinții au refuzat sa o trateze. Acum, medicii au decis ca boala a avansat prea mult și nu mai pot sa intervina. Fetița de 8 ani a fost transferata pe 12 decembrie la Spitalul de Copii din Timisoara, dupa ce instanta a decis sa…

- Cele doua companii care au blocat prin contestatii licitatia de deszapezire a drumurilor judetene din Iasi au format o asociere si s-au inscris la noua selectie. Fiind singura oferta, cel mai probabil contractul va fi parafat dupa Craciun.

- Pompierii din cadrul ISU Gorj au pus mana de la mana și au ridicat o bucatarie pentru micuții napastuiți, orfani de mama. In plus, militarii le-au adus celor mici și daruri de Craciun, așa cum nu au primit niciodata pana acum.

- In prima zi de Craciun temperaturile vor creste pana la 10 grade, mai ridicate decat normalul perioadei. Si in zile de 26 si 27 decembrie vremea va fi calda. Precipitațiile vor fi foarte pu...

- Cu cea mai bogata oferta de spectacole de toate genurile, de pe scenele din tara, TVR 3 va invita sa serbati Nasterea Domnului urmarind un program special care aduce, in principal, spectacole de toate genurile pentru toate gusturile: de la folclor, colinde si traditii, pana la spectacole de teatru,…

- Miercuri seara, intr-o atmosfera de poveste, i-am așteptat, impreuna cu seniorii și tinerii liberali din Alba Iulia, pe cei 50 de copii din centrele de zi și casele de copii din municipiu, pentru a ne simți cu toții “Acasa de Craciun”. Numele proiectului nostru vine tocmai din emoția pe care am vrut…

- In aceste zile, brașovenii care au drum prin mall-ul Coresi vor putea cumpara decorațiuni de Craciun realizate de micii pacienți internați in Spitalul de Pediatrie. Spitalului de Copii și Clubului Rotary colaboreaza in aceasta actiune menita sa stranga fonduri pentru unitatea sanitara. Toți banii stranși…

- Craciun in Baia Mare!” continua și la finalul acestei saptamani. Concert extraordinar de colinde alaturi de Ștefan Hrușca, Narcisa Suciu, Marcel Mirza, Ansamblul Național Folcloric Transilvania și “Poveste de Craciun”-spectacol pentru copii! Primarul Municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, impreuna…

- Romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinații europene consacrate, precum Londra și Roma, insa și-au indreptat atenția și spre destinații mai puțin cunoscute, precum Lisabona, Catania și Bologna, potrivit unei analize efectuate de compania Vola.ro. Și destinațiile din Romania…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a organizat, la finalul saptamanii trecute, o acțiune caritabila, in care aproape 100 de copii din comuna Dragoiești au primit cadouri de Craciun. „Sarbatorile de iarna sunt, probabil, cel mai potrivit moment de a aduce bucurie persoanelor dragi noua. Insa,…

- Copii sarmani, la Poarta Craciunului MIRACOLELE EXISTA In toata tara deja se simte magia Craciunului. Oamenii au inceput sa solidarizeze in acte de caritate, pentru cei sarmani. La Barlad, Asociatia „Nascuta Inger”, care are in grija copii si batrani sarmani din trei judete – Neamt, Vaslui si Iasi,…

- La resedinta episcopala din Drobeta Turnu Severin a avut loc miercuri, 13 decembrie 2017, intalnirea Preasfintitului Parinte Episcop Nicodim cu reprezentantii presei scrise si audio-vizuale. In cadrul acestei intalniri, Presfintitul Parinte Nicodim a dat citire pastoralei la Nasterea Domnului, care…

- Azi, 12 decembrie, in Sala de conferinte a Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” din Baia Mare, a avut loc activitatea cu titlul „Colindam, colindam iarna!”. Aceasta a fost organizata de Scoala Gimnaziala George Cosbuc” si Colegiul de Arte in colaborare cu Sectia pentru copii a bibliotecii. Activitatea…

- Ieseanca M.P., o femeie maruntica, dar cu suflet mare, care este alaturi de campaniile Ziarului de Iasi de cativa ani, a venit incarcata cu hainute si jucarii pentru copiii si familiile sarace din Bojila. Pe langa daruri, aceasta a donat si suma de 1.000 de lei pentru ghetutele, caciulile, fularele…

- Petronela, fetita de 8 ani, din Raducaneni, judetul Iasi, in cazul careia instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer, a plecat, luni seara, cu o ambulanta, spre Spitalul de Copii din Timisoara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- BECULETE…Muncitorii care se ocupa cu iluminatul de Craciun au facut primele verificari ale instalațiilor montate in bradul din Centrul Civic. Pe langa ei se aflau și copii care se uitau uimiți și zambeau la dansul luminițelor. Potrivit primarului orașului, Vasile Paval, impodobirea bradului va fi…

- Primaria Ploiesti a dat startul sezonului de iarna, marti seara fiind aprinse instalatiile de iluminat festiv din municipiu. Autoritatile au organizat un spectacol de colinde, urmat de un concert al artistului Smiley si de un foc de artificii, la eveniment participand peste 5.000 de ploiesteni. In aglomeratia…

- Aflat intr-o intervenție telefonica, Codrin Ștefanescu a discutat despre incident. Totodata, liderul PSD a oferit noi detalii cu privire la mitingul pe care partidul in va organiza. ”Am aflat de la colegii din Giurgiu despre incident. O sa vedem, o sa fie o ancheta. Este o dovada in plus despre…

- Corina Matei, artista din Valcea care transforma foile de porumb in obiecte de arta, și-a cultivat aceasta pasiune inca din copilarie și este hotarata sa duca mai departe tradițiile populare. Tanara realizeaza figurine, ingerași și globulețe pe care le promoveaza la targurile de meșteri populari din…

- Nia si Robert Tolbert sunt doi soti din Maryland, SUA, parintii a trei baietei, scrie stirilekanald.ro. Cel mai mare a venit pe lume in 2011, iar baieteii gemeni in 2015. Citeste si BANCUL ZILEI. Cum vreti sa va platesc: cu bani sau in natura? Anul acesta Nia a ramas din nou insarcinata.…

- Opt copii din comuna Vladeni, județul Iași, au de acum o casa și pot sa traiasca in condiții decente. Sunt minori și au ramas fara parinți. Tatal e in inchisoare, iar mama a murit in vara.

- Serviciile vamale germane au descoperit 400 de grame de cocaina ascunse in doua carti pentru copii trimise din Uruguay, au anuntat vineri autoritatile, citate de DPA, scrie agerpres.ro. Drogurile, avand o valoare estimata de 30.000 de euro, au fost descoperite in cotoarele celor doua carti,…

- Aceasta se afla internata la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. „Evolutia a fost una favorabila. La externare s-a recomandat supraveghere la domiciliu, efectuandu-se in timpul cat a stat la noi si consult psihiatric", a explicat sef lucr.dr. Tamara Solange Rosu, medic-sef UPU de la Spitalul de…

- Medicii din Clinica de Gastroenterologie a Spitalului de Copii „Sf. Maria" din Iasi trateaza un copil care, la varsta de patru ani, cantareste cat un copil de noua luni. Adica opt kilograme, desi la varsta lui ar trebui sa aiba cel putin dublu. Gabriel C. este internat in unitatea medicala de patru…

- Mai sunt doua luna pana la sarbatoarea prilejuita de Nașterea Domnului, insa crescatorii de porci au inceput sa-și vanda deja animalele. In județul Timiș, in localitatea Peciu Nou, un crescator a și dat cinci porci. Cei care i-au cumparat au platit pentru un kilogram de carne de porc 9 lei. „Mai am…

- Medicii Spitalului de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara fac investigatii privind decesul unui copil de aproximativ 11 luni care a murit la doar cateva ore dupa ce a ajuns la spital cu o raceala banala, potrivit NEWS.RO.Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara,…

- Saptamana trecuta, la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi a ajuns un baietel de aproximativ doi ani, care a fost muscata in zona fetei de cainele cu care se juca. Medicii au descoperit ca nu este pentru prima data cand se intampla acest lucru, copilul fiind muscat, si in urma cu cateva luni, de acelasi…

- Un grav accident rutier a avut6 loc, aseara, pe DN 2E Falticeni ndash; Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii, in urma caruia au murit cinci persoane, iar alte patru, intre care trei copii, au fost ranite.Masina Volkswagen Caddy, implicata in accidentul care a avut loc sambata pe DN 2E, pe raza…

- UPDATE Ionuț Epureanu, purtator de cuvant al IPJ Suceava, a relatat, la Antena 3, ca cele doua mașini s-au ciocnit frontal. El a amintit ca in aceeași zona, in urma cu o saptamana, alte doua persoane au murit in urma unui accident.UPDATE Raed Arafat anunța, la Antena 3, ca elicopterul SMURD…