Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Constituanta din Venezuela i-a ridicat marti imunitatea si a autorizat urmarirea penala pentru uzurpare de functie impotriva presedintelui parlamentului, Juan Guido, recunoscut ca presedinte interimar de peste 50 de tari, relateaza AFP. Adunarea Constituanta a votat in unanimitate pentru…

- Capitala Franței, alaturi de Hong Kong și Singapore au fost desemnate cele mai scumpe orașe din lume, potrivit raportului Economist Intelligence Unit pe 2019. Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani cand trei orașe își dispută prima poziție în clasamentul…

- Fotbalistul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, face parte din lotul convocat de selectionerul Argentinei, Lionel Scaloni, pentru meciurile amicale cu Venezuela si Maroc, din aceasta luna, informeaza News.ro.Citește și: Rezultatele meciurilor din Europa League de joi Messi nu a mai…

- Cvintuplul detinator al Balonului de aur, atacantul Lionel Messi (FC Barcelona), va reveni la nationala Argentinei dupa opt luni de absenta pentru amicalele cu Venezuela (22 martie, la Madrid) si Maroc (26 martie, la Tanger), a anuntat joi Federatia de fotbal din Argentina. Potrivit AFP, numele lui…

- Comisarul european pentru buget si resurse umane, Günther Oettinger, a avertizat, marti, la Nueva Economía Fórum ca "stagnarea sau recesiunea în 2019-2020 nu este departe", daca se materializeaza incertitudinile geopolitice, cum ar fi tensiunea comerciala dintre SUA…

- Partide separatiste catalane s-au raliat cu cele de dreapta și au votat împotriva legii bugetare propuse de guvernul socialist de la Madrid, ceea ce naște spectrul unei noi runde de alegeri parlamentare, a treia în mai puțin de patru ani, scrie The Guardian.Partidul Socialist deține…

- Site-urile web ale ambasadelor Venezuelei in Mexic si in Argentina au fost tinta unor atacuri cibernetice in favoarea opozantului Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar, a acuzat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Caracas, informeaza vineri AFP. Mesaje care declarau in mod fals ca ambasadorii…

- Anul trecut, prin octombrie-noiembrie, a ajuns și in Romania un raport-avertisment al Grupului interguvernamental de experți in evoluția climei (IPCC) din cadrul Organizației Națiunilor Unite, care spunea cam așa: „Daca guvernele lumii nu vor depune eforturi uriașe sa reduca emisiile de carbon, Pamantul…