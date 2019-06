465 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 465 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 118 locuri de munca pentru: ajutor bucatar, asistent comercial, brutar, bucatar, casier, cofetar, consilier vanzari, dulgher, electrician de reparatii frigidere, facturist, lucrator in constructii, manipulant marfuri pe raft, macelar, montator structuri pentru constructii, montator structuri metalice, muncitor necalificat, operator la masini de prelucrare in industria alimentara, sudor, vanzator. Germania – 110 locuri de munca pentru: bucatar, electrician,… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

