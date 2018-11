4.500 de scoli vor avea acces la Internet wireless, printr-un proiect de aproape 45 de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de finantare aferent proiectului "Platforma Nationala Integrata - Wireless Campus' a fost parafat de MCSI si Ministerul Fondurilor Europene (MFE) cu Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare. "Am spus de nenumarate ori ca investitia…

- Actualmente, salariul minim brut pe economie este 1.900 de lei. La acest nivel, potrivit unui calculator salarial, un angajat primeste in mana 1.162 de lei (direferenta sunt contributiile retinute la asigurari sociale, impozite etc.). Dupa ce majorarea va intra in vigoare, angajatii care primesc…

- Compania Facebook Inc a anunțat printr-un comunicat ca a blocat 115 conturi suspectate ca ar avea legaturi cu entitați straine, cu cateva ore de inceperea alegerilor parlamentare si regionale din Statele Unite, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Compania care administreaza…

- Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare a lansat licitația pentru realizarea unei platforme nationale integrate wireless care sa asigure internet wi-fi in scolile gimanziale din toata tara. Totul la o valoare impreionanta: valoarea estimativa a contractului…

- Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare asteapta pana pe 26 noiembrie oferte pentru realizarea unei platforme nationale integrate wireless care sa asigure internet wi-fi in scolile gimanziale din toata tara. Valoarea estimativa a contractului este de 165…

- Guvernul a adoptat joi o hotarare privind investitia in crearea unei platforme nationale integrate de tip campus care sa asigure acces la internet wireless, costul total al proiectului ridicandu-se la aproape 210 milioane de lei, 85 la suta din suma fiind din fonduri europene. Hotararea se…

- Executivul a adoptat in ședința de Guvern, din 27 septembrie, o hotarare pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Platforma nationala integrata – Wireless Campus”. Obiectivul general al proiectului il reprezinta…

