4,5 miliarde lei pentru investiţii în domeniul culturii, votate de Senat 4,5 miliarde lei pentru investitii in domeniul culturii, votate de Senat Senatul a adoptat, ieri, un proiect legislativ care vizeaza alocarea sumei de 4,5 miliarde lei, în urmatorii sapte ani, pentru Programul de investitii în domeniul culturii. Banii ar urma sa fie folositi în primul rând pentru interventii de urgenta la monumentele istorice si la construirea de obiective culturale. Proiectul a fost sustinut de toate grupurile parlamentare.

- Senatul a aprobat, miercuri, OUG privind aprobarea Programului de investitii in domeniul culturii, prin care se aloca 4.5 miliarde lei din bugetul de stat, in perioada 2019-2026, autoritatilor locale si centrale pentru reabilitarea si consolidarea monumentelor istorice sau a obiectivelor culturale.

