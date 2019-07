Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Alba au confiscat peste 45 metri cubi de material lemnos, pe DN1R, in comuna Horea. Au oprit in trafic un camion cu remorca, iar șoferul nu avea acte valabile pe lemnul transportat. Potrivit IPJ Alba, vineri, polițiștii Secției numarul 9 poliție rurala Campeni, Postul de Poliție Horea,…

- Ieri, 10 iunie 2019, in jurul orei 06.30, polițiștii din Campeni, in timp ce acționau pe DJ 762, pe raza orașului Campeni, au oprit, pentru control, o autoutilitara condusa de un barbat de 60 de ani, din comuna Vidra, care transporta 7 metri cubi de material lemnos. Cu ocazia verificarilor efectuate,…

- La data de 8 mai 2019, in jurul orei 07.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe DN 74, au oprit, pentru control, o autoutilitara condusa de un barbat de 38 de ani, din comuna Bistra Județul Alba, care era incarcata cu 12 metri cubi de material lemnos. Cu ocazia…

