- Un șofer care a condus in direcția greșita a lovit marți un agent de poliție in apropiere de Palatul prezidențial din Varșovia dupa care a accelerat și a intrat in bariera de metal care proteja parcarea cladirii, barbatul fiind reținut, au anunțat autoritațile poloneze, relateaza Associated Press,…

- Armata libaneza a anuntat marti arestarea unui agent al Serviciului de informatii externe al Israelului (Mossad), care a fost implicat in ianuarie 2018 intr-o tentativa de asasinat impotriva unui responsabil al miscarii islamiste palestiniene Hamas in sudul Libanului, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Peste 100 de oameni au murit in urma unui atac cu mașina capcana comis de talibani in provincia Maidan Wardak din Afganistan. Atacul a țintit o baza militara. "Primele informații ne arata ca peste 100 de oameni au murit in urma exploziei produse in interior centrului de antrenamente militare", a transmis…

- Atacul a fost revendicat de catre talibani si a fost comis cu o masina cu o incarcata de exploziv care a fost detonata. Citeste si Jihadistii au facut macel duminica seara, sunt zece morti si cel putin 25 de raniti Atacul s-a produs in provincia Maidan Wardak, situata in sudul Afganistanului.

- Potrivit sursei, explozia a survenit la poarta principala a unui seminar religios din Orakzai, una dintre cele sapte regiuni tribale muntoase pakistaneze din apropiere de granita cu Afganistanul. Echipe de salvare si forte de securitate s-au deplasat de urgenta la locul deflagratiei, iar persoanele…