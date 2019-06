Bulevardul pietonal Ștefan cel Mare din centrul Constanței In municipiul Constanța banii europeni au schimbat fața stațiunii Mamaia, dar și a centrului vechi al orașului. Infuzia de bani veniți de la Bruxelles a reușit sa revigoreze cele doua zone turistice ale municipiului de la malul marii și sa imbunatațeasca infrastructura existenta. Doar ca, in aceasta perioada, marile bulevarde au ramas in urma din punct de vedere al infrastructurii, iar Constanța nu a reușit sa se alinieze cu marile orașe ale țarii privind mobilitatea urbana: piste de bicicliști, benzi speciale pentru transportul public,…