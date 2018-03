Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia interactiva "Inventiile unui geniu. 'Masinile' lui Leonardo da Vinci" va fi vernisata vineri, 16 martie, la Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea, in noul sediu al institutiei, se arata intr-un comunicat de presa remis marti. Potrivit sursei citate, expozitia prezinta, pe…

- Gest de neinteles joi dimineata la un liceu din Oradea. O eleva de 15 ani a fost gasita in toaleta fetelor, aproape inconstienta. Fata a fost preluata in cateva minute de un echipaj al ambulantei si, din fericire, se afla acum in afara oricarui pericol. Se pare ca ea ar fi incercat sa isi ia viata,…

- Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea a organizat miercuri, in Muzeul Aurel Lazar, lansarea volumului "80. Sever Dumitrascu in honorem", coordonat de dr. Ioan Crisan, dr. Aurel Chiriac si dr. Gabriel Moisa, si a anuarului Crisia, volum dedicat muzeografei Lucia Cornea, istoric al Epocii Moderne si Contemporane…

- Kaufland va subvenționa incarcarea mașinilor electrice la Cluj Facilitatea de incarcare gratuita a automobilelor electrice va fi posibila in hipermarketurile Kaufland din cartierul Maraști din Cluj-Napoca și din Turda. Compania Kaufland România va suporta toate costurile de alimentare ale…

- Scrisesem, pe www.radioiasi.ro , despre cele cateva lucrari de pictura ale lui Leonardo da Vinci [1] , impreuna cu desenele și caietele sale de note științifice, care atesta contribuția imensa la dezvoltarea culturii, artei, științei, rivalizand doar cu opera altui geniu contemporan Michelangelo Buonarotti.…

- Data de 6 martie ramane in istoria țarii noastre ca ziua in care a fost instaurat executivul condus de Petru Groza, primul guvern comunist in Romania. A urmat apoi o perioada neagra pentru romani care s-a incheiat doar in decembrie 1989 cu revoluția prin care a fost indeparat Nicolae Ceaușescu. Pe data…

- Ideea a venit din partea ministrului Culturii care a primit acordul presedintele Macron, astfel incat capodopera lui Leonardo da Vinci va putea parasi Musee du Louvre pentru expuneri temporare prin muzeele lumii. Scopul este de a implini dorintele celor care nu isi permit sa ajunga la celebrul muzeu…

- Un procuror din Oradea, ajuns, intre timp, și in cadrul filialei județene a DNA, țin in spate un bagaj greu de dosare rezolvate cel puțin suspect, iar cu numele sau sunt asociate mai multe relații problematice cu figuri acuzate de prejudicieri masive ale statului, care nu au fost recuperate nici pana…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 18-a. Transferurile importante efectuate in ultima zi, conform 24secunde.ro. In perioada 2-4 martie se disputa jocurile etapei a 18-a din sezonul regular. Vineri, 2 martie CSM CSU Oradea vs U-BT Cluj-Napoca – ora 19:00, DigiSport Se intalnesc ultimele doua…

- „Modificarea a intervenit ca urmare a aplicarii prevederilor HG nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal si a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului…

- Urmasii delegatilor bihoreni la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia vor fi identificati si memoria lor onorata printr-un amplu proiect al eurodeputatului Emilian Pavel, prin Asociatia 'Urmasii Marii Uniri' din Oradea. Proiectul intitulat "Urmasii Marii Uniri" a fost lansat luni seara in…

- Doua eleve din clasa a XII-a au nevoie urgenta de sange. Tinerele, Andrada Maria Firez si Miruna Pirja sunt victimele unui accident ce a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Oradea si Cluj. In urma accidentului, parintii uneia dintre fete au murit.

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, dupa ce doua autoturisme și un TIR s-au ciocnit. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Traficul rutier a fost complet blocat pentru ca echipele de intervenție sa acorde primul ajutor victimelor. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca judetul Cluj, pe DN1 Huedin – Oradea, la kilometrul 544+100 de metri, traficul este blocat din cauza unui…

- Expozitia "Inventiile unui geniu. Masinile lui Leonardo da Vinci" va fi adusa, timp de trei luni, la Muzeul Tarii Crisurilor (MTC) din Oradea, ca urmare a unei prime colaborari cu Muzeul Leonardo da Vinci din Florenta, realizata impreuna cu Consiliul Judetean Bihor, au anuntat miercuri autoritatile…

- Pictorul Ovidiu Salagean a vernisat expozitia intitulata „Atelier” in galeria Phoenix din Marghita. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultura Marghita si Centrul Judetean de Consevare si Promovare a Culturii Traditionale Bihor, sub coordonarea artistului plastic Papp Gabor. Ovidiu…

- Colegiul Tehnic Transilvania din Oradea va fi desfiintat incepand cu noul an scolar din cauza numarului tot mai scazut de elevi, iar clasele care mai functioneaza in cadrul unitatii de invatamant vor fi comasate la alte licee din municipiu.

- Liberalii uzeaza de egalitatea de voturi in plenul CJ, 17 – 17, pentru a forța mana conducerii CJ. Liberalii lui Bolojan acuza conducerea Consiliului Județean ca nu le promoveaza proiectele și nu aloca suficienți bani primarilor PNL. Cu jumatate de ora inainte de debutul ședinței de…

- Un „muzeu viu” va fi deschis in curand, spre bucuria vizitatorilor mari si mici ai Muzeului Tarii Crisurilor, la sediul nou din str. Armatei Romane nr. 1/A. Vivariul amenajat este o parte a expozitiei permanente a Sectiei de știinte ale naturii si include doua sali expozitionale cu o suprafata…

- Cele doua echipe veneau dupa sferturi de finala complet diferite ca desfașurare: daca timișorenii au avut nevoie de 55 de minute de joc pentru a se desprinde de adversar, U-Banca Transilvania a parut sa controleze destul de ușor jocul cu BCM U Pitești, încercând sa obțina calificarea…

- Expozitia "Ex Libris Brancusildquo;, reunind lucrari semnate de peste 200 de graficieni, pictori, sculptori si ceramisti din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia si Turcia, va fi vernisata, pe 19 februarie, de la ora 18.00, la Muzeul National Cotroceni, in Spatiile medievale. Evenimentul…

- ANAF scoate la licitație doua mașini la Galați, pe 22 februarie, incepand cu ora 11. De exemplu, prețul de pornire al licitației pentru un Opel Vectra este de 1.823 de lei, in vreme ce licitația pentru un Fiat Marea pornește de la 1.230 de lei. Ce se intampla cu Formularul 600 din martie.…

- Mașini confiscate de ANAF, scoase la licitație in luna februarie. ANAF vinde autoturisme precum Opel, Peugeot sau Renault la prețuri de pornire care incep de la 1.000 de lei. ANAF scoate la licitație doua mașini la Galați, pe 22 februarie, incepand cu ora 11. De exemplu, prețul de pornire al licitației…

- Povestea ei incepe, poate, din momentul in care s-a inscris in AIESEC (cea mai mare asociatie de tineri din lume). Andrada este din Sighetu Marmatiei, dar este studenta in Oradea, anul III la Stiinte Economice, profilul Management. Sau, de fapt, povestea ei incepe mai degraba de acasa, din…

- Anul trecut a fost unul aniversar pentru cunoscuta formatie 3 Sud Est. Au sarbatorit printr-un turneu national 20 de ani de activitate. Inainte de a incheia in decembrie turneul, au lansat in noiembrie piesa „Stele”, primul single extras de pe noul album, “Epic”. Incep in forta anul…

- Casa de licitatii Christie's a beneficiat de o crestere cu 26% a vanzarilor sale, care au totalizat 5,1 miliarde de lire sterline (5,8 miliarde de euro) in 2017, gratie unor rezultate bune obtinute in toate regiunile in care opereaza, dar si adjudecarii pentru o suma record a tabloului "Salvator…

- O profesoara din Oradea este, in opinia reprezentantilor unui gigant IT, unul dintre cei mai inovatori dascali din lume! A reusit, prin metode simple, sa faca lectiile de limba romana mult mai atractive.

- Casa de licitatii Christie's a inregistrat vanzari in crestere cu 26%, de 5,1 miliarde de lire sterline (5,8 miliarde de euro), in 2017, fata de anul anterior, gratie si adjudecarii, pentru o suma record, a tabloului "Salvador Mundi" de Leonardo da Vinci, transmite AFP. Majoritatea veniturilor…

- In aceste zile, la Chisinau se desfasoara Expozitia „Fabricat in Moldova” – eveniment ce aduna toti producatorii autohtoni, care au venit cu surprize pentru vizitatori, noteaza NOI.md. La standul Companiei „Viorica Cosmetic”– cel mai mare producator de cosmetice din țara noastra – am gasit o mulțime…

- Copilul de 9 ani din Oradea, care a fost externat in coma din spital, deși starea lui era foarte grava, va fi adus, vineri, la Spitalul ”Bagdasar Arseni” din București, anunța purtatorul de cuvant al unitații sanitare, dr Florin Bica. ”Confirm faptul ca s-a dat aviz de internare a copilului de la Oradea…

- Betty Ice are o cifra de afaceri anuala de circa 30 de milioane de euro. Negocierile au inceput de anul trecut. Betty Ice are o fabrica in judetul Suceava, magazine proprii in Brasov, Oradea, Sibiu si Cluj-Napoca, iar in timpul verii are deschise peste 100 de chioscuri cu inghetata…

- NOUTATE…. Pentru grupurille de elevi/studenți mai mari de 15 persoane, biletul de intrare pentru vizitarea expoziției „Masinile lui Leonardo da Vinci” este 4 lei. La expozitia „Masinile lui Leonardo da Vinci”, organizata de societatea Araneus din Polonia si itinerata, pana acum, doar de Muzeul Municipiului…

- Oferta Tarom de Ziua Indragostiților, in 2018. Compania aeriana naționala Tarom a lansat o noua promoție pentru a sarbatori Ziua Indragostiților și pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe. Oferta este valabila pana pe 2 februarie și este valabila atat pentru zborurile cu plecare…

- Filarmonica de Stat din Oradea a gazduit, la sfarsitul saptamanii trecute, vernisajul expozitiei „Winter Story”. In organizarea Clubului Fotografic „Varadinum Foto”, artistul fotograf Csaba Balasi din Miercurea Ciuc, MFIAP, EFIAP/g, ESFIAP, vicepreședintele Asociației Artistilor Fotografi din Romania…

- Societatea Columbofila Bucovina din Radauți, sub egida Federației Romane de Sport Columbofil, organizeaza in acest weekend o expoziție de porumbei voiajori și de ornament. Expoziția reunește cei mai valoroși crescatori de porumbei voiajori din municipiul și zona Radauți, la acțiune fiind expuse ...

- Astazi, 28 ianuarie, orele 11.30, are loc vernisarea expozitiei „Masinile lui Leonardo da Vinci”, organizata de societatea Araneus din Polonia si itinerata, pana acum, doar de Muzeul Municipiului Bucuresti, Palatul Sutu si Complexul Muzeal National Moldova Iasi. Expozitia va cuprinde o multime de reconstituiri,…

- Sambata, 27 ianuarie 2018, ora 11:30, are loc vernisarea expoziției „MAȘINILE LUI LEONARDO DA VINCI”, organizata de societatea ARANEUS din POLONIA și itinerata, pana acum, de Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu și Complexul Muzeal Național Moldova-Iași. „In cursul normal al vieții, se nasc mulți…

- Un distins profesor de la Universitatea de Medicina & Farmacie , pe nume Zanoschi, a anunțat poporul ieșean, prin intermediul unui siropos interviu cu eticheta de publicitate platita, ca a primit un premiu al Academiei Romine. Pentru medicina, dupa cum deducem din text. Doar ca marele savant n-a fost…

- Sambata, 27 ianuarie 2018, ora 11.30, avem deosebita placere de a va invita la vernisarea expozitiei 'MASINILE LUI LEONARDO DA VINCI', organizata de societatea ARANEUS din POLONIA si itinerata, pana acum, doar de Muzeul Municipiului Bucuresti, Palatul Sutu si Complexul Muzeal National Moldova Iasi.…

- INEDIT… Anul incepe in forta la Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad. Sambata, 27 ianuarie 2018, ora 11.30, are loc vernisarea expozitiei „Masinile lui Leonardo da Vinci”, organizata de societatea ARANEUS din Polonia si itinerata, pana acum, doar de Muzeul Municipiului Bucuresti, Palatul Sutu si Complexul…

- Marti, de la ora 18.30, in foaierul Salii Savoy a Teatrului de Revista „Constantin Tanase”, va avea loc vernisajul expozitiei de pictura „Bucurestiul de azi, Micul Paris de ieri”, a artistului Zoltan Lorencz. Expozitia se incheie pe 28 februarie.

- Sambata, dupa amiaza, trei coloane de masini sunt asteptate sa soaseasca de la Craiova, Timisoara si Oradea, in Pitesti, de unde li se va alatura o a patra, pentru a porni spre Bucuresti cu destinatia Piata Victoriei, acolo unde este anuntat un mars de amploare impotriva modificarii legilor justitiei,…

- Galeria „Kadar Laszlo” din Covasna gazduiește astazi, de la ora 17.00 vernisajul expoziției „Cai legendari”. Expoziția cuprinde lucrari realizate de participanții celei de-a XXV-a ediții a taberei de creație „Incitato”. Vernisajul va fi prezentat de catre, Gazda Jozsef, critic de arta, iar programul…

- Leonardo da Vinci, considerat unul dintre cei mai mari ingineri și vizionari ai tuturor timpurilor, s-a nascut intr-o zi de 2 mai a anului 1519. Pictorul, sculptorul, arhitectul, muzicianul, inventatorul, anatomistul, geologul, cartograful și botanistul da Vinci era capabil sa scrie cu o mina si sa…

- Cupa fotoreporterilor bihoreni a fost organizata de Asociatia „Euro Foto Art” din Oradea, la ea participand fotoreporteri din judetele Bihor si Hajdu Bihar (HU). La ediția a doua a concursului au fot trimise 86 de lucrari realizate de sase fotoreporteri din Bihor si trei fotoreporteri din…

- Expozițiile permanente ale Muzeului Județean Teleorman sunt: „Aspecte etnografice teleormanene”, „Colectivizarea in Teleorman (1949-1962). Rezistența și acceptare forțata”, „Neoliticul” și „Tezaure monetare”. Expoziția „Tezaure monetare” prezinta descoperirile facute in județul Teleorman. Este vorba…

- Una dintre cele mai renumite opere semnate de pictorul italian Leonardo da Vinci va fi expusa la Muzeul Luvru din Abu Dhabi. Este vorba despre tabloul denumit "Salvator Mundi", care a fost achizitionat cu peste 450 de milioane de dolari.

- Evenimentul este gazduit de Muzeul Istoriei si Spiritualitatii Crestine la Dunarea de Jos din Galati. Cele mai multe dintre cele 270 de piese expuse au fost folosite de membrii familiei regale a Romaniei, fiind aduse de la Muzeul National Peles.