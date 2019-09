Stiri pe aceeasi tema

- Alpinistul Zsolt Torok, care a fost gasit decedat in Muntii Fagaras, a fost decorat de presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul National „Pentru Merit” in grad de Cavaler, pentru determinarea si pasiunea cu care si-a desavarsit pozitia de alpinist la nivel national si international, precum si pentru…

- O fetita de cinci ani care s-a accidentat, duminica, pe traseul Vanatarea lui Buteanu, in apropiere de Saua Caprei, in Muntii Fagaras, va fi transportata la spital la Sibiu, dupa ce a suferit un traumatism cranian si rani la fata. Copila a alunecat de pe carare si a cazut aproximativ 150 de metri…

- Zsolt Torok, celebrul alpinist roman, in varsta de 45 de ani, a fost cautat, sambata, de salvamontisti si jandarmi din judetele Sibiu si Arges, sprijiniti de un elicopter al MAI, dupa ce sotia sa i-a anuntat disparitia. Barbatul a fost localizat in zona Varfului Negoiu din Muntii Fagaras, el fiind decedat.

- Mai multe filiale judetene ale PLUS precum si organizatiile din cele sase sectoare ale Capitalei au echipe de conducere complete si, de asemenea, PLUS s-a "organizat exemplar" si in diaspora, a anuntat liderul formatiunii, Dacian Ciolos, joi seara, pe Facebook. Astfel, de cateva zile,…

- Patru tineri au fost filmați in timp ce stau pe capota unei mașini care strabate Transfagarașanul, se prind de crengile de pe marginea drumului și iși pun viața in pericol. Imaginile au ajuns pe Facebook, iar polițiștii incearca sa afle identitatea șoferului, potrivit Mediafax.Polițiștii din…

- Salvamontisti din Arges si Sibiu intervin, marti dupa-amiaza, pentru salvarea unui turist care a cazut pe zapada, in zona Fundul Caprei din Muntii Fagaras, el avand un traumatism la un picior. Astfel, a fost solicitat elicopterul SMURD Targu Mures pentru ca ranitul sa fie evacuat cu troliul.