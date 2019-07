Stiri pe aceeasi tema

- "Patruzeci si patru de persoane, dintre care patru femei si trei copii" au fost imbarcati pe Alan Kurdi, a indicat Sea-Eye.Duminica seara, 65 de migranti salvati de aceeasi nava umanitara au sosit in Malta, in vederea preluarii de catre mai multe state europene.

- Guvernul italian a intrat in conflict cu executivul din Germania, dupa ce nava de salvare germana “Alan Kurdi”, la bordul careia se afla 65 de migranti, a fost nevoita sa isi schimbe cursul, spre Malta, dupa ce i-a fost refuzata acostarea in Italia, ca urmare a politicilor de toleranta zero fața de…

- Guvernele din Italia si Malta, confruntate din nou cu sosiri semnificative ale migrantilor, veniti în special din Africa, au cerut duminica sa fie organizate rapid discutii în cadrul Uniunii Europene pentru stabilirea unui mecanism permanent de redistribuire a refugiatilor între statele…

- Cei 65 de migranti salvati in apropierea Libiei de nava Alan Kurdi, apartinand ONG-ului german Sea-Eye, vor fi debarcati in Malta si apoi vor fi preluati de alte state din UE, a anuntat duminica guvernul maltez, citat de agentia DPA preluat de agerpres. ''Toate persoanele salvate aflate la…

- Autoritatile de la Valletta au interzis accesul unei nave umanitare germane cu migranti la bord, au anuntat duminica fortele armate ale Maltei. "Nu au permisiunea de a intra in apele teritoriale malteze", a declarat agentiei DPA un purtator de cuvant al armatei. Nava Alan Kurdi a organizatiei…

- O nava italiana de salvare având la bord peste 40 de migranti a ajuns sâmbata pe insula Lampedusa, ignorând astfel interdicția autoritatilor si fortând o noua ciocnire cu ministrul de interne Matteo Salvini.Potrivit Euronews, nava Alex de la organizația Mediterranea a…

- Germanul, Claus Peter Reisch, era acuzat ca a adus nava MV Lifeline in apele teritoriale malteze fara a dispune de autorizarile necesare.Judecatorul Joseph Mifsud a mentionat ca Reisch nu va fi trimis dupa gratii pentru ca a "dat permanent dovada de respect si s-a supus celor impuse de…

- Un total de 85 de migranti au fost salvati de la bordul unei ambarcatiuni din lemn in largul coastelor Maltei, a anuntat sambata armata malteza, relateaza DPA si Reuters, potrivit agerpres.ro.Operatiunea survine la o zi dupa ce in naufragiul unei ambarcatiuni in Marea Mediterana in largul…