430.000 de utilizatori s-au confruntat cu atacuri malware în prima jumătate din 2019 Un numar de 430.000 de utilizatori s-au confruntat cu programe malware create pentru a fura bani si criptomonede, in prima jumatate din 2019, cu 7 procente mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, peste o treime (30,9%) dintre cei afectati fiind companii - dublul cifrei din prima jumatate a anului 2018 (15,3%), potrivit Agerpres. Potrivit cercetatorilor Kaspersky, malware-ul financiar, identificat de obicei sub forma de troieni bancari, are ca scop furtul de bani si de informatii, precum si de a le oferi atacatorilor acces la activele si tehnicile utilizatorilor si ale organizatiilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

