43% dintre americani spun că socialismul ar fi un lucru bun pentru țară Clivajul dintre americanii de azi care considera ca socialismul este bun și cei care considera ca e un lucru rau este mai mic decât în secolul trecut. Astfel, în timp ce 51% dintre adulții americani spun ca socialismul ar fi un lucru rau pentru țara, 43% cred ca ar fi un lucru bun, potrivit unui sondaj realizat de Gallup în perioada 17-30 aprilie. Asta, în contextul în care un sondaj din 1942 arata ca 40 la suta dintre americani considerau socialismul un lucru rau, 25% îl considerau bun, iar 34% nu aveau nicio opinie, relateaza News.gallup.com.

