Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.100 de sancțiuni au fost aplicate, in primele 6 luni ale acestui an, șoferilor din București care foloseau telefonul mobil la volan, cifra fiind mai mare decat in 2018, cand era 3.700, informeaza Poliția Capitalei, potrivit Mediafax.„In primele 6 luni ale anului 2019, pe raza municipiului…

- Doi adolescenti de 16 ani, incarcerati pentru furt si conducere fara permis, au evadat, marti seara, din Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 din Bucuresti. Politia Capitalei cere sprijinul cetatenilor pentru depistarea lor, potrivit news.ro.”In jurul orei. 22.00 din Centrul de…

- Societatea Ornitologica Romana organizeaza duminica, 9 iunie, evenimentul Noaptea Privighetorilor la București – un ”duel muzical” dintre oameni și pasari ce va avea loc in Gradina Botanica Dimitrie...

- Un copil de trei ani din Vaslui a fost trimis de urgența la Iași, miercuri seara, dupa ce medicii de la UPU Vaslui au stabilit ca este suspect de meningita. "Pacientul a fost adus la spital in jurul orei 20,00 cu purpura si stare febrila. Cadrele medicale au decis transferul copilului catre o unitate…

- Cursurile din toate scolile si gradinitele din Capitala vor fi suspendate, vineri, 31 mai, cu prilejul vizitei Papei in Bucuresti, decizia apartine comandamentului intrunit la Primaria Capitalei. Cursurile vor fi suspendate pentru anumite unitati in cursul zilei de joi, 30 mai. De asemenea, in cursul…

- Hotii care au aruncat in aer luni dimineata un bancomat de pe Bulevardul Theodor Pallady din Bucuresti au sustras circa 350.000 de lei. Politia Capitalei a facut publice inregistrari video de pe camerele de supraveghere cu hotii care spargeau bancomatul.Potrivit Centrului de Informare și Relații…

- Politistii se afla, la ora transmiterii stirii, la sediul unei case de avocatura din zona Aviatorilor din Bucuresti, dupa ce a fost gasit mort administratorul firmei, informeaza Politia Capitalei.