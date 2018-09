42 de morţi după scufundarea unui feribot în Tanzania Operatiunea de salvare s-a intrerupt pana vineri dimineata, a declarat comisarul districtului Ukerewe, colonelul Lucas Magembe. Potrivit estimarilor initiale, la bordul navei MV Nyerere se aflau peste 400 de persoane. Feribotul s-a scufundat joi dupa-masa, la numai cativa metri de chei, a precizat compania TEMESA, care opera cursa de pe lacul Victoria. O purtatoare de cuvant a declarat ca intretinerea navei fusese efectuata de numai cateva luni, inclusiv la cele doua motoare. Reuters reaminteste ca in 1996 un dezastru similar pe lacul Victoria s-a soldat cu cel putin 500 de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 44 de oameni s-au inecat joi, dupa ce un feribot s-a scufundat in Tanzania, in lacul Victoria, informeaza Reuters. Potrivit unui oficial local, bilantul victimelor ar putea depasi 200, scrie Agerpres. Operatiunea de salvare s-a intrerupt pana vineri dimineata, a declarat comisarul…

- Cel putin 42 de oameni s-au inecat joi, dupa ce un feribot s-a scufundat in Tanzania, in lacul Victoria, informeaza Reuters. Potrivit unui oficial local, bilantul victimelor ar putea depasi 200. Operatiunea...

- Comandantul organizatiei Stat Islamic din Afganistan, Abu Saad Erhabi, a fost ucis împreuna cu alti 10 membri ai gruparii, sâmbata noapte, în timpul unui atac asupra ascunzatorilor lor din regiunea Nangarhar, relateaza News.ro. Anuntul a fost facut duminica de autoritatile…

- Cel putin zece turisti au murit, iar alti sase au fost raniti in urma cresterii rapide a nivelului apei unui rau intr-un canion din regiunea Calabria, in sudul Italiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte patru ranite, marti, in urma exploziei unei bombe intr-o piata aglomerata din Bagdad, a anuntat politia locala, transmite Reuters. Explozia s-a produs in cartierul Sadr City, un bastion al clericului siit nationalist Moqtada al-Sadr, al carui bloc a castigat…

- Imobilul cu 6 etaje s-a prabusit peste o cladire cu 4 etaje in orasul Noida, de la periferia New Delhi. Cel puțin doua persoane au murit, a informat politia. Salvatorii cauta inca persoane care ar putea fi prinse sub daramaturi, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres .

- Cei patru protestatari din grupul Pussy Riot, care au patruns duminica pe stadionul Lujniki din capitala Rusiei in timpul finalei Cupei Mondiale dintre Franta si Croatia, purtand haine asemanatoare uniformelor de politie, au fost condamnati la 15 zile de inchisoare de un tribunal din Moscova, potrivit…

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a declarat victoria in alegerile de duminica, citand ceea ce a spus ca ar fi un mandat public pentru el și pentru alianța condusa de partidul sau de guvernamant, AK Party, relateaza Reuters.