4.171 de semnături anulate pentru iniţiativa „Fără penali în funcţii publice” Urmare depunerii, in trei etape, a dosarelor cu listele de susținatori ai campaniei „Fara penali in functii publice”, in perioada 30.07.2018 – 20.08.2018, un grup de lucru constituit dintre funcționarii Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Brașov, sub coordonarea lui George Roșca, director executiv verificat și confruntat datelor inscrise in liste, in vederea atestarii calitatii de cetatean cu drept de vot si a domiciliului sustinatorilor. Astfel, au fost depuse și inregistrate 59 de dosare cu listele de susținatori, reprezentand 3.765 de file, avand un numar de 28.755… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

